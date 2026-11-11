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11 листопада 2026, 17:40

На Прикарпатті жінка через ревнощі напала на чоловіка зі шваброю

11 листопада 2026, 17:40
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Фото з відкритих джерел
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На Прикарпатті судили жінку, яка побила співмешканця. Її зброєю стала швабра

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка та чоловік жили в його будинку близько п'яти років. У вересні цього року у них сталась сварка через ревнощі. Під час конфлікту жінка взяла швабру та двічі вдарила його дерев'яним держаком по голові.

Внаслідок побиття у чоловіка виявили садно в ділянці голови, яке належить до легких тілесних ушкоджень, а також рану в лівій тім’яній ділянці голови.

Жінку визнали винною та призначили їй покарання у вигляді 80 годин громадських робіт.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями під час застілля з алкоголем сталась сварка.

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