Кокаїн, мефедрон і 2,5 кг наркотиків: у Києві затримали підозрюваного у збуті

Фото: Київської міської прокуратури

У Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, під час особистого обшуку чоловіка правоохоронці виявили амфетамін, мефедрон і таблетки. Наркотичні засоби були розфасовані для подальшого відправлення замовникам у різні регіони України.

Під час обшуку квартири підозрюваного вилучили значну кількість речовин, зовні схожих на наркотичні засоби та психотропи. Серед них — кокаїн, амфетамін, мефедрон, канабіс, екстазі, псилоцибінові гриби, а також печиво з вмістом наркотичної речовини.

Загальна вага вилученого становить близько 2,5 кг. Усі речовини направили на експертне дослідження. Крім того, у помешканні знайшли понад 400 зіп-пакетів, які, за версією слідства, могли використовувати для фасування наркотиків.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.