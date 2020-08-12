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12 серпня 2020, 16:41 7

Мер Дніпра Філатов повідомив про обшуки у свого заступника і у політтехнолога

12 серпня 2020, 16:41 7
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Фото: ДнепрЧас
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За словами Філатова, сьогодні, 12 серпня, силовики прийшли з обшуками на квартири до його заступника і його політтехнолога.

Про це сам Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні у нас знову були обшуки СБУ.

На квартирах у мого заступника і, увага...у мого політтехнолога.

Про що з поросячим захопленням заявляють народні депутати правлячої партії у своїх телеграмах,"- розповів мер Дніпра.

Борис Філатов також додав, що очікує "маски-шоу" у себе вдома і в партійному офісі, а також те, що за обшуками стоїть правляча нині партія і олігарх Ігор Коломойський.

Майже впевнений, що наступним кроком, "зелений" режим, знавіснілий у своєму безсиллі і перебуваючий під повним керуванням Коломойського і його мафії, організовує маски-шоу у нас в партійному офісі і у мене вдома", - констатував Філатов.

Іноді мені здається, що я повністю вигорів зсередини. Ніби як жива людина, дуже діяльний, встигаю за день...

Опубліковано Borys Filatov Середа, 12 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 6 серпня у Дніпрі силовики обшукували будинок і офіси Геннадія Корбана. Сам Корбан пов'язує обшук у своєму будинку з Філатовим і "Пропозицією".

7 серпня У Дніпрі обшукували офіс "ОПЗЖ".

обшуки політика СБУ заступник мер Дніпро Борис Філатов
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