Мер Дніпра Філатов повідомив про обшуки у свого заступника і у політтехнолога
За словами Філатова, сьогодні, 12 серпня, силовики прийшли з обшуками на квартири до його заступника і його політтехнолога.
Про це сам Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні у нас знову були обшуки СБУ.
На квартирах у мого заступника і, увага...у мого політтехнолога.
Про що з поросячим захопленням заявляють народні депутати правлячої партії у своїх телеграмах,"- розповів мер Дніпра.
Борис Філатов також додав, що очікує "маски-шоу" у себе вдома і в партійному офісі, а також те, що за обшуками стоїть правляча нині партія і олігарх Ігор Коломойський.
Майже впевнений, що наступним кроком, "зелений" режим, знавіснілий у своєму безсиллі і перебуваючий під повним керуванням Коломойського і його мафії, організовує маски-шоу у нас в партійному офісі і у мене вдома", - констатував Філатов.
Іноді мені здається, що я повністю вигорів зсередини. Ніби як жива людина, дуже діяльний, встигаю за день...Опубліковано Borys Filatov Середа, 12 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 6 серпня у Дніпрі силовики обшукували будинок і офіси Геннадія Корбана. Сам Корбан пов'язує обшук у своєму будинку з Філатовим і "Пропозицією".
7 серпня У Дніпрі обшукували офіс "ОПЗЖ".