На оккупированной Херсонщине россияне пересаживаются на авто с украинскими номерами

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На временно оккупированном левобережье Херсона российские военные все чаще используют гражданский транспорт, из-за чего особенно ценят автомобили с украинскими номерными знаками

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает RegioNews .

В то же время оккупанты массово переселяются в Геническ, вытесняют местных жителей из жилья и усиливают мародерство.

По словам эксперта, российским военным, находящимся вблизи Днепра, запретили передвигаться в военной форме вне выполнения боевых задач.

"Русским военным в приближенных к Днепру локациях запретили на Херсонщине вообще ходить по форме, если не при исполнении где-то в лесах. И все пересаживаются на гражданские машины", - рассказал Данилов.

Поэтому, отмечает он, оккупанты теперь заинтересованы в автомобилях с украинской регистрацией, хотя раньше заставляли местных жителей менять номерные знаки на российские.

После серии успешных ударов по Арабатской Стрелке, где размещались представители ФСБ, МВД РФ и российские военные, оккупанты начали массово переезжать в Геническ. По словам Данилова, они заселяются в квартиры и дома местных жителей.

Поэтому, говорит эксперт, людей, выехавших из населенных пунктов так называемой "красной зоны" вблизи Днепра, пытаются выселить и из нового жилья.

2В связи с этим оккупанты выгоняют или пробуют выгнать переселенцев из городов и сел "красной зоны", что вдоль Днепра оккупированного левобережья, которые перебрались подальше от линии фронта и нашли здесь убежище. Очень тяжело людям стало найти жилье, в частности тем, кто хочет уехать из ТОТ, но требует времени для оформления необходимых документов, и им нужно находиться в том же Геническом определенное время для бюрократических процедур. Поэтому усложнился выезд с оккупированного левобережья Херсонщины", - отметил Данилов.

Он также сообщил, что оккупационная администрация фактически покинула населенные пункты в 20-30-километровой зоне от Днепра, из-за чего местные жители вынуждены самостоятельно решать бытовые проблемы.

По словам эксперта, на оккупированной территории также усилилось мародерство, как со стороны российских военных, так и местных коллаборантов. Особенно это касается курортного села Железный Порт, откуда, по его словам, увозят все ценное.

Отдельной проблемой остается нестабильная мобильная связь. Данилов объяснил, что даже после возобновления электроснабжения не всегда запускают базовые станции мобильных операторов.

"У них не хватает ресурса, не успевают ремонтировать, некому ремонтировать. Когда каскадно "выбывают" подстанции, просто они не знают, что делать. А мобильные операторы, очевидно, не очень заинтересованы за собственные деньги ставить генераторы у вышки", - сказал эксперт.

Напомним, что на протяжении 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов.