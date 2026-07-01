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Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
01 июля 2026, 13:24

Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"

01 июля 2026, 13:24
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Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Иллюстрация: ИИ
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Параллельно с военным конфликтом на Юге и Востоке и обстрелами прифронтовых и тыловых городов в Украине продолжается политическая жизнь. А вместе с ним продолжается и деятельность антикоррупционных органов, которая в нынешних условиях тесно связана с политическими перипетиями.

В частности, если мы говорим о Верховной Раде Украины. Так, в начале этой недели Национальное антикоррупционное бюро обнародовало информацию о завершении расследований и оглашении подозрения в ряде уголовных дел. Характерной особенностью этих уголовных дел является то, что их фигурантами народные депутаты Украины. Причем не просто нардепы, а связанные с действующей властью.

Кто попал в добрые, но справедливые руки детективов НАБУ? И какая еще одна особенность связывает всех троих, хотя формально они сейчас находятся в разных депутатских структурах? На этом стоит остановиться поподробнее.

Три уголовных дела против нардепов

Начнем по НАБУшной хронологии и напомним о задержании нардепа, регулярно не являвшегося на судебные заседания по своему делу. Дело это, кстати, дошло до суда еще в 2022 году, но рассматривается до сих пор. И нардеп до сих пор не посещает суд. Обвинили этого нардепа в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды:

"Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием – больницей в городе Житомире – с частным предприятием. Средства предназначались за влияние на должностных лиц больницы для признания этого предприятия победителем публичной закупки".

Следующим героем, точнее, героиней НАБУшного понедельника стала народная депутат, которая, по имеющейся у антикоррупционных структур информации, не просто занималась откатами, а работала в составе целой преступной группы:

"Участники группы предложили бизнесмену за $250 тысяч организовать наложение санкций Совета национальной безопасности на компанию конкурента".

Как видим, санкционные механизмы в определенных ситуациях могут быть использованы для решения частных бизнес-проблем.

Третьему герою нашей статьи объявили подозрение по делу, где фигурировали так называемые "колл-центры". Нет, депутат сам их не организовывал, но, как объяснили в НАБУ, помогал их владельцам избежать ответственности:

"Нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн долл. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних "колл-центров" в интересах этого лица". То есть, по сути, крышивал их работу. Кроме этого, нардепу вспомнили легализацию 12 незаконных миллионов гривен из-за фиктивных бумажек.

Кто эти герои и что у них общего

Что объединяет все эти истории? Во-первых, приход всех этих персонажей к власти. Естественно, НАБУ не может опубликовать их фамилии – но в СМИ достаточно легко и просто вычислили всех троих. Итак, по порядку – это (по неофициальной, конечно, информации!) Сергей Кузьминых, Анна Скороход и Николай Тищенко. А объединяет их две характерные детали.

Сергей Кузьминных. Фото: УНИАН

Во-первых, все они вошли в Верховную Раду на волне восхищения Владимиром Зеленским. Ибо представляло это трио партию "Слуга народа". Конечно, прошло время – и сейчас во фракции "СН" остается один Кузьминых. Тищенко исключили из партии, а в Раде он считается внефракционным. А Скороход уже нашла себе новую компанию, депутатскую группу "За будущее". Но это не все, что объединяет их всех.

Анна Скороход. Фото: из открытых источников

Эти пока что нардепы – не списочники. Все трио получило депутатские мандаты, выиграв выборы в конкретных округах. Кузьминых одержал победу на округе №67 – Чудновский район Житомирской области. Скороход победила в округе №93 – это Киевщина, Переяслав и Ржищев, Мироновка и Кагарлык. А Тищенко привели в Раду жители столицы – потому что его округ №219 расположен на территории Святошинского района города Киева.

Николай Тищенко. Фото: Facebook

Так что в этих случаях мы имеем не просто неразборчивость украинских избирателей в целом – а конкретных людей, в конкретных городах и селах, которые голосовали за конкретных кандидатов. И, по нашему скромному мнению, должны нести конкретную политическую ответственность за свой выбор. А еще должны сделать конкретные политико-электоральные выводы.

Выводы же по всем этим историям были сделаны давно. Еще в 2019 году один из коллег, глава пафосного издания, опытный журналист в своей статье, посвященной результатам парламентских выборов, писал о том, что Украина стоит на пороге качественно новой Верховной Рады. Естественно, он имел в виду несколько иное, потому что этот текст был вполне пафосным и оптимистичным. Но сейчас, семь лет спустя, можно говорить о том, что мы действительно получили качественно новый Совет. Вот только качество его – поистине ниже плинтуса.

И выводы из этого должны сделать все. Прежде всего избиратели, хотя бы этих трех округов. Суды же должны довести дела до логического завершения, выписанного в Уголовном кодексе Украины.

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