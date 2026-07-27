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Происшествие случилось в субботу, 25 июля, около 11:30 в Миргороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Почти двухлетний мальчик, играя на подоконнике, облокотился на москитную сетку и она не выдержала нагрузки. Из-за этого ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

К счастью, мальчик выжил и, предварительно, не получил тяжелые травмы. Ребенка госпитализировали.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 июля 11-летний мальчик выпал из окна шестого этажа в Шевченковском районе Полтавы. 24 июля в этом же районе города из окна четвертого этажа выпал 8-летний мальчик.