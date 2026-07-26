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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
26 июля 2026, 13:35

Наблюдаем длительную атаку на украинский бизнес

26 июля 2026, 13:35
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Русские ладно и последовательно уничтожают логистические центры Новой почты, Эпицентры, склады АТБ, книжные склады, птицефабрики и т.д.
Русские ладно и последовательно уничтожают логистические центры Новой почты, Эпицентры, склады АТБ, книжные склады, птицефабрики и т.д.
Фото: "Свої"
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Рашисты уничтожили реактивными шахедами "Эпицентр" в Кривом Роге. А на границе Харьковской и Полтавской областей в результате российских ударов уничтожены все заправочные станции. Итак, наблюдаем длительную атаку на украинский бизнес.

Я вот что думаю. Русские изрядно и последовательно уничтожают логистические центры Новой почты, Эпицентры, склады АТБ, книжные склады, птицефабрики и тд. Бьют по бизнесу, у которого есть деньги. И никто не мешал нашему крупному бизнесу объединить усилия и создать несколько учебных центров по подготовке пилотов зенитных дронов. Чтобы и для ржавчины готовили и для бизнеса. Так сказать – инвестиция в безопасность. Ну, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

А вспоминая о новой инициативе частной противовоздушной обороны в Украине, это могло бы помочь в защите крупных объектов и минимизировать убытки. Не уверен, что с АЗС это можно реализовать, потому что их очень много, хотя эксперты имеют другое мнение. Но большие склады, логистические центры и торговые площади могли бы помочь защитить. И это можно было сделать давно. Кстати, часть бизнеса так и поступила. Часть.

Для тех, кто не в курсе, что такое частное ПВО – это государственный экспериментальный проект, позволяющий компаниям создавать собственные группы защиты, закупать оружие и сбивать вражеские дроны под руководством военных.

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