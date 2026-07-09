Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты

Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть

Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть

Фото из открытых источников

Мобилизация в Украине продолжается. И с ней продолжаются всевозможные скандалы. Скандалы, которые чреваты очень серьезными проблемами. Причем не только власти или конкретным участникам тех или иных скандалов, а украинскому обществу и украинскому государству в целом.

Дело в том, что иногда эти скандалы выплескиваются на общенациональный уровень. Уровень, когда их игнорировать уже невозможно. Впрочем, есть одна структура, сумевшая проигнорировать событие с далеко идущими – и очень неприятными – последствиями.

Сыховский кейс и реакция на него

Ни для кого не секрет, что "бусификация" – как называют процесс мобилизации, связанный с принудительным задержанием граждан прямо на улице, причем довольно часто с применением силы как к самим гражданам, так и членам их семей – давно перешла определенную красную линию, начертанную совместно властью и обществом. Был неписаный публичный контракт, который по тем либо другим причинам был нарушен. Кто именно стал первоначальным инициатором возбуждения (власть или общество) – вопрос дискуссионный, но сам факт нарушения вполне очевиден.

Именно поэтому реакция украинского общества на мобилизацию "бусификационными" методами становится чем дальше, тем более радикальной и однозначной. Что выливается в инциденты, подобные тому, что произошло во Львове, точнее, на одном из самых больших жилых районов города – Сыхове.

Там процесс мобилизации обернулся настоящим бунтом. При этом информация, вызвавшая этот бунт – как на самом месте происшествия, так и в соцсетях – традиционно оказалась несколько искаженной. Что, впрочем, мало кого остановило. Это, кстати, вполне логично для событий, в которых участвует толпа – во времена Российской империи, когда происходили погромы против евреев, причины часто (если не всегда) были привлечены за уши или вообще придуманы, но погромщиков это никак не останавливало.

Ни в коем случае не сравнивая суть этих двух явлений, следует отметить, что некоторые общие черты здесь есть. Но, разбирая проблему или скорее проблемы сиховского нападения на военнослужащих территориального центра комплектования, стоит отметить несколько очень важных и тревожных вещей.

Кто комментирует, а кто молчит

Как уже было сказано, процесс "бусификации" фактически вошел в тупик. По крайней мере, продолжение этого процесса только усугубляет ситуацию с коммуникацией (точнее, ее отсутствием) между властью и обществом. Такие же моменты в странах, где нет мощной, авторитарной или даже тоталитарной машины, обычно оборачиваются настоящим хаосом. Так что прогнозы о восстаниях или даже гражданской войне здесь вряд ли можно назвать преувеличением. Можем говорить разве что о временных рамках, размерах и объемах этих процессов – но в целом все катится именно в направлении герильи.

Кроме того, существуют персонажи, активно приобщающиеся к раздуванию соответствующих настроений. Скажем, более чем противоречивый деятель Дмитрий Корчинский, о возможных связях которого с представителями страны-агрессора уже кто только не писал, уже призвал: Сихов зачистить, всех сиховских мужчин мобилизовать, всем представителям ТЦК раздать оружие и обязать стрелять на поражение во всех конфликтных случаях.

Несложно спрогнозировать, во что превратится Украина, если (или когда?) такие идеи станут господствующими. В соцсетях уже пришлось увидеть прогноз относительно сомализации страны – и здесь инцидент во Львове как раз очень показателен. Просто потому, что именно этот регион 2019 единственным в Украине проголосовал, говоря в контексте этой истории, именно за вооруженное сопротивление – то есть именно львовяне были готовы к вооруженному сопротивлению с российским агрессором. А теперь имеем следующее: мест на Марсовом поле уже нет, а центральная власть, победившая тогда под фактическими лозунгами "Надо просто перестать стрелять" и "Мир в глазах Путина", игнорирует откровенные нарушения законодательства как в процессе мобилизации, так и в Вооруженных силах Украины (кейс "Скалы").

Сомали или Москва – какое будущее ждет Украину?

Собственно, одна из ключевых проблем сиховской и других подобных историй – упорное нежелание Банковой и лично Владимира Зеленского признавать факт их существования. Омбудсмены, общеукраинский и военный, активно говорят об этом, а в Офисе президента продолжают молчать. Что фактически развязывает руки обеим сторонам конфликта.

А это значит, что Украина продолжает путь либо сомализации, либо московизации. То есть – или страна распадется на куски, которые будут игнорировать предписания центральной власти (причем это могут быть совсем маленькие куски, вроде села или нескольких сел; а привезти с фронта оружия для бусифицированных туда бывших гражданских, как вы понимаете, не является такой проблемой). Или страна превратится в тоталитарное полицейское государство.

Вот только возникает вопрос – какой тогда смысл проводить мобилизацию, ценой которой будет сохранение условно говоря украинского контроля над Краматорском и Славянском, но при этом Украина превратится в Россию фактически. И разница между бурятскими подразделениями и "Скалой", которая уже сейчас достаточно условна, исчезнет вообще.

Суть украинского сопротивления именно в том, чтобы: а) сохранить дом для украинцев, то есть тех, кто говорит на украинском языке; б) сохранить страну с демократическими институтами. Победа России, конечно, уничтожит и а), и б). Но действия государственных структур – при полном игнорировании проблем Банковой и лично Зеленским – приведут, возможно, к сохранению а), но точно так же к потере б). Разве это тот итог войны, который устроит украинцев?