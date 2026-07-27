В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
Трагический случай произошел на озере Кандыбино в Конотопе. Во время отдыха погиб 14-летний подросток
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Парень вместе с младшей сестрой вошли в воду. Спустя время девочка вернулась на берег, а брата рядом уже не было.
На место прибыли спасатели и полицейские. Во время поисковых работ подростка обнаружили в водоеме без признаков жизни.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".
Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Парень смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар РФ по выставке оружия в Киевской области: организатора мероприятия отправили в СИЗО
27 июля 2026, 15:49Смертельный удар по Балаклее на Харьковщине: один человек погиб, четверо ранены
27 июля 2026, 15:27В Киеве на мужчину напал сосед с ножом: он умер прямо у дома
27 июля 2026, 15:15В Харькове российские агенты следили за военными и готовили теракт
27 июля 2026, 14:55В Киеве военного в СОЧ задержали за убийство знакомого
27 июля 2026, 14:46Против крупного украинского производителя развернули дискредитационную кампанию: все подробности
27 июля 2026, 14:30На Закарпатье к 8 годам тюрьмы приговорили водителя за ДТП, в котором погибли женщина и ее 13-летний сын
27 июля 2026, 14:13Без АЗС на 150 км: РФ уничтожила все заправки между Харьковом и Полтавой
27 июля 2026, 14:09Пыталась устроить блекаут: СБУ задержала в Полтаве российского агента
27 июля 2026, 13:42Почти 20 тысяч новых компаний за полгода: где в Украине больше всего открывали бизнес
27 июля 2026, 13:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »