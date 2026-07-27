Фото: полиция

Трагический случай произошел на озере Кандыбино в Конотопе. Во время отдыха погиб 14-летний подросток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень вместе с младшей сестрой вошли в воду. Спустя время девочка вернулась на берег, а брата рядом уже не было.

На место прибыли спасатели и полицейские. Во время поисковых работ подростка обнаружили в водоеме без признаков жизни.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Парень смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.