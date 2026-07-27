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27 июля 2026, 17:44

Резня в Калуше: женщина во время застолья дважды ударила ножом знакомого и вызвала полицию

27 июля 2026, 17:44
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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32-летняя жительница Калуша во время конфликта дважды ударила ножом своего знакомого

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Полицейские оперативно задержали фигурантку и сообщили о подозрении. За совершенное женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Событие произошло 25 июля в Калуше.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что 32-летняя местная жительница в течение нескольких дней проживала в квартире 50-летнего знакомого. В тот день они вместе употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между ними возникла ссора.

В разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и дважды ударила мужчину в грудную клетку. Осознав, что произошло, она вызвала на место происшествия полицейских и медиков.

Потерпевшего госпитализировали. Пока он находится под наблюдением медиков, его состояние - удовлетворительное.

Следователи Калушского районного отдела полиции задержали подозреваемую в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС . Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.

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