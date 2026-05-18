18 мая 2026, 11:07

Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения многомиллионного залога

Фото: "Украинская правда"
Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО. Его подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем через строительство резиденции "Династия" в Киевской области

Об этом сообщает корреспондент Суспильного, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами он заявил, что не знает, кто именно внес за него залог, отметив, что это могли быть "многие люди".

Также он подтвердил, что находился в платной камере следственного изолятора, оплату за которую произвел его адвокат.

После внесения залога на подозреваемого возложены процессуальные обязанности:

  • появляться к следователям и суд,
  • не покидать пределы Киева без разрешения,
  • сообщать об изменении места жительства,
  • сдать паспорта для выезда за границу,
  • воздерживаться от контактов с другими фигурантами дела и свидетелями.

Напомним, в понедельник, 18 мая, стало известно, что в залог за экспредседателя Офиса Президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму. Ранее ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Кто вносил средства в залог за Ермака

Часть суммы, по данным медиа, внесли разные физические и юридические лица.

В частности, о своем взносе в размере 8 миллионов гривен публично заявила Роза Тапанова - юрист, член Наблюдательного совета "Ощадбанка" и "Укрнафты". По данным Bihus.Info, она является бывшей бизнес-партнершей Андрея Ермака.

Еще 30 миллионов гривен, как сообщают СМИ, внес Сергей Ребров – бывший футболист киевского "Динамо", главный тренер национальной сборной Украины по футболу.

9,8 миллиона гривен поступило от компании "Миралиф", отметили "Схемы" со ссылкой на источники. Компания зарегистрирована в Киевской области и занимается арендой и управлением недвижимостью.

Еще 5 миллионов гривен внес адвокат Игорь Фомин, представляющий интересы экс-главы ОП.

Также, по данным "Схема", 6,5 миллиона гривен внес адвокат и бывший партнер объединения Asters Сергей Свириба. Отдельно 666 гривен перечислил актер и продюсер Григорий Гришкан.

