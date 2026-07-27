Изнасиловал забеременевшую 14-летнюю падчерицу: в Винницкой области педофила приговорили к 9 годам тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора

Ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины

Об этом сообщила прокуратура Винницкой области, передает RegioNews .

24 июля 2026 года он приговорен к 9 годам лишения свободы.

Также мужчине на три года запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с лицами до 18 лет.

Прокуроры доказали, что в течение января – февраля 2026 г. обвиняемый четырежды насиловал падчерицу. Муж применял к потерпевшей психологическое давление, поэтому испуганная девушка молчала.

В марте она поняла, что беременна и рассказала обо всем матери.

После обращения к правоохранителям мужчину задержали и заключили под стражу. В июне дело передано в суд.

При добровольном согласии потерпевшей ей провели процедуру искусственного прерывания беременности.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.