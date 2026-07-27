Удар РФ по выставке оружия в Киевской области: организатора мероприятия отправили в СИЗО

Фото: Офис Генерального прокурора

Святошинский районный суд Киева 27 июля отправил в СИЗО организатора выставки для представителей ОПК в Киевской области, которую атаковала РФ на прошлой неделе

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews .

"По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору мероприятия, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины. Суд постановил держать подозреваемого под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о Василии Гончаруке.

Напомним, российские военные атаковали баллистику Киевщину днем 24 июля. Враг ударил по частному спортивному комплексу, где проходила выставка вооружения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что россияне попали по гражданскому объекту, не входящему в сферу управления Сил обороны Украины.

По состоянию на первую половину понедельника, 27 июля, число погибших в результате российского удара по выставке оружия в Киевской области днем 24 июля увеличилось до 11 человек.