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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
26 июля 2026, 19:30

Впереди нас ждет подорожание дизтоплива

26 июля 2026, 19:30
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Тепленькая пошла… (с)
Тепленькая пошла… (с)
Фото из открытых источников
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Произошло массовое повышение цен на АЗС, которое было очевидно еще неделю назад. Результаты на табло. Дальше еще точно будет.

Надо заметить одно: мировой рынок начал рост 7 июля, а на колонках плюсовать начало за две недели. Это касается разговора о том, что дорожает быстро и где же запасы. Вот они – держали цены две недели.

Причины. Первое, новое обострение в Иране и новая блокада Ормуза. Нефть уже 90 долл./барр. (было упало до 72), дизтопливо – 1200 долл./т (875).

Вторая – нехватка нефтепродуктов, в частности, на европейском рынке. Поставки нефти на европейские НПЗ упали. Россия закрыла экспорт дизтоплива, а параллельно начала "пылесосить" на мировом рынке бензин.

Ситуация напоминает март, когда украинские компании столкнулись с проблемами закупки дизеля. Свежий пример: в румынскую Констанцу, откуда мы покупаем немало ресурса, шел огромный танкер на 100 тыс. т с ближневосточным дизелем, но по дороге кто-то дал больше денег и он сменил курс. Предварительные заказы всем аннулировали.

Ощущается и влияние очень своевременного решения о переходе на бензин Е10, изготовить такой объем оказалось проблематично, есть проблемы с логистикой, поэтому на отдельных колонках видим нули напротив бензина А-95. (Утром нулей стало меньше, но напряжение ощущается). Это только у нас такие реформы внедряются на пике сезонного потребления… (Для полноты картины еще обязательные запасы нужно сейчас ввести).

Что дальше? Исходя из текущих оптовых цен, впереди нас ожидает повышение дизтоплива до уровня минимум 86 грн/л (сейчас 79) и минимум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сегодня на утро). Возможны какие-то коррективы по ходу дела из-за дальнейших колебаний внешнего рынка, но, скорее всего, лишь в сторону увеличения.

Охлаждение на Ближнем Востоке пока не просматривается. А эта фаза кризиса может быть тяжелее весенней, поскольку в ближайшие два месяца является пиком сезонного потребления, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире истощены и не успели восстановиться.

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экономика бензин топливо
 
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