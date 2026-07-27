Фото: полиция

ДТП произошло 26 июля около 21:00 на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Daewoo Nubira двигался на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в Volkswagen Passat, едущий впереди в том же направлении.

В результате столкновения 57-летний водитель Volkswagen получил травмы, от которых погиб на месте.

Виновник аварии получил травмы средней степени тяжести, его доставили в больницу. Им оказался 39-летний военнослужащий, находившийся в статусе самовольного оставления части (СОЧ).

Отмечается, что по внешним признакам мужчина был пьян, однако от прохождения осмотра на приборе "Драгер" отказался. Правоохранители ожидают результатов экспертизы.

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Фигуранта задержали. Решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Напомним, 25 июля в Черкасской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Пострадали четверо подростков.