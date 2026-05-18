18 мая 2026, 13:25

Кто внес залог за Ермака – полный список физических и юридических лиц

На залог для эксчельника Офиса Президента Андрея Ермака средства поступили от 7 физических и 7 юридических лиц

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" , осведомленные с ситуацией, передает RegioNews.

Среди физических лиц, внесших средства:

  • Сергей Свириба – 6,5 млн грн;
  • Роза Тапанова – 8 млн. грн;
  • Сергей Ребров – 30 млн грн;
  • Владимир Петров – 80 тыс. грн;
  • Игорь Фомин – 5 млн грн;
  • Алина Волошина – 368 тыс. грн;
  • Александр Крикунов – 500 тыс. грн.

Также около 100 млн грн было внесено 7 юридическими лицами:

  • ООО "Миралиф" – 9,8 млн грн;
  • Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение – 30 млн. грн;
  • АО "А.ДВА.КА.Т" – 4 млн грн;
  • ООО "СУ"СЭМ" – 32 млн грн;
  • ЧП "СВ-ГРУПП" – 10,2 млн грн;
  • АО "Де Леге Лата" – 14 млн грн;
  • ООО "Арена Марин" – 4 млн грн.

Напомним, утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

