На залог для эксчельника Офиса Президента Андрея Ермака средства поступили от 7 физических и 7 юридических лиц

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" , осведомленные с ситуацией, передает RegioNews.

Среди физических лиц, внесших средства:

Сергей Свириба – 6,5 млн грн;

Роза Тапанова – 8 млн. грн;

Сергей Ребров – 30 млн грн;

Владимир Петров – 80 тыс. грн;

Игорь Фомин – 5 млн грн;

Алина Волошина – 368 тыс. грн;

Александр Крикунов – 500 тыс. грн.

Также около 100 млн грн было внесено 7 юридическими лицами:

ООО "Миралиф" – 9,8 млн грн;

Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение – 30 млн. грн;

АО "А.ДВА.КА.Т" – 4 млн грн;

ООО "СУ"СЭМ" – 32 млн грн;

ЧП "СВ-ГРУПП" – 10,2 млн грн;

АО "Де Леге Лата" – 14 млн грн;

ООО "Арена Марин" – 4 млн грн.

Напомним, утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

