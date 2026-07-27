Новые правила бронирования от мобилизации: что важно знать
Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, по которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Что важно знать об изменениях в бронировании:
- До 1.09.26 г. будет проведена аудиторская проверка всех предприятий, имеющих статус критически важных
- С 1.09.26 г. для бронирования работников средняя заработная плата должна быть не менее 3 минимальных зарплат (25 941 грн)
- Для предприятий, осуществляющих деятельность в прифронтовых зонах, достаточно средней зарплаты на уровне 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн)
- Работники, являющиеся совместителями или имеющие отсрочку по другим законным основаниям, будут учитываться только по основному месту трудоустройства
- Превышение определенных лимитов бронирования работников может служить основанием для утраты предприятием статуса критически важного.
Напомним, ранее эксперты объясняли, как работает индексация выплат для военных.
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