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27 июля 2026, 17:35

Новые правила бронирования от мобилизации: что важно знать

27 июля 2026, 17:35
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, по которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Что важно знать об изменениях в бронировании:

  • До 1.09.26 г. будет проведена аудиторская проверка всех предприятий, имеющих статус критически важных
  • С 1.09.26 г. для бронирования работников средняя заработная плата должна быть не менее 3 минимальных зарплат (25 941 грн)
  • Для предприятий, осуществляющих деятельность в прифронтовых зонах, достаточно средней зарплаты на уровне 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн)
  • Работники, являющиеся совместителями или имеющие отсрочку по другим законным основаниям, будут учитываться только по основному месту трудоустройства
  • Превышение определенных лимитов бронирования работников может служить основанием для утраты предприятием статуса критически важного.

Напомним, ранее эксперты объясняли, как работает индексация выплат для военных.

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ГО Захист Держави мобилизация бронирование от мобилизации
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