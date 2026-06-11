"Плівки Міндіча" і елітна квартира: що пов'язує нардепа Кучеренка зі справою "Мідас"

Фотоколаж: "Схеми"

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) заявили, що виявили можливі зв’язки народного депутата від "Батьківщини" Олексія Кучеренка з фігурантами резонансної справи "Мідас", яка стосується ймовірних корупційних схем в енергетичній галузі

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає RegioNews.

За даними розслідування, попри публічні заяви депутата про відсутність знайомства з ключовими учасниками справи, отримані журналістами фрагменти так званих "плівок Міндіча" свідчать, що підозрювані у справі про розкрадання коштів в енергетиці Ігор Миронюк та Дмитро Басов згадували Олексія Кучеренка як людину, через яку можна просувати власні інтереси.

Крім того, журналісти встановили, що ще у 2016 році Кучеренко брав участь у продажі елітної квартири в центрі Києва родині бізнесмена Олександра Цукермана, який також є фігурантом розслідування НАБУ.

У 2024-2025 роках Кучеренко очолював тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка перевіряла ситуацію в енергетичному секторі. Після завершення роботи комісії був оприлюднений звіт обсягом понад 300 сторінок, у якому не згадувалися порушення, що згодом стали основою справи "Мідас".

Що виявили журналісти

Як стверджують "Схеми", в одному з фрагментів записів Миронюк і Басов обговорювали можливість використання парламентських механізмів для вирішення проблем, які могли загрожувати існуванню схеми в "Енергоатомі" У розмовах згадувалося прізвище Кучеренка.

Водночас сам депутат категорично заперечує будь-яку співпрацю з фігурантами справи.

"Жодних прохань від них я не отримував. Відповідно, нічого на їхнє прохання не робив, не міг і не став би робити", – заявив він журналістам.

Також Кучеренко наголосив, що питання мораторію на виплати підрядникам "Енергоатому" ніколи не було предметом розгляду очолюваної ним парламентської комісії.

Продаж квартири родині Цукерманів

Окрему увагу журналісти приділили угоді з продажу квартири в центрі Києва площею 374 квадратних метри.

Згідно з документами, які отримали "Схеми", у листопаді 2016 року Кучеренко, діючи за довіреністю від колишньої дружини, продав квартиру родині Олександра Цукермана за майже 9 мільйонів гривень, що на той момент становило близько 340 тисяч доларів.

Опитані журналістами експерти з нерухомості вважають, що ринкова вартість такого об’єкта могла бути щонайменше удвічі вищою.

Згодом, за даними НАБУ, у цьому ж будинку функціонував один із так званих "бек-офісів", який фігурує у справі "Мідас".

Сам Кучеренко заперечив знайомство з Олександром Цукерманом. Водночас підтвердив, що спілкувався з його дружиною під час оформлення угоди купівлі-продажу.

Реакція депутата

Після оприлюднення матеріалу Кучеренко заявив, що наведені журналістами висновки ґрунтуються на припущеннях і не підтверджуються фактами.

Також він наголосив, що мав із тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком виключно робочі відносини.

У коментарях щодо продажу квартири депутат пояснив нижчу вартість нерухомості складною ситуацією на ринку в той період та зазначив, що питання ціни вирішувала її власниця – його колишня дружина.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.

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