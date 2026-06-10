В Киеве задержали фигуранта "пленок Миндича" Василия Веселого

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Об этом сообщил известный блоггер Игорь Лаченков (Лачен) в социальных сетях, передает RegioNews .

"В Киеве СБУ задержали Василия Веселого - источники", - написал Лачен.

В настоящее время Служба безопасности Украины или другие правоохранительные органы не предоставили официальные уведомления о задержании или причинах задержания и процессуального статуса мужчины.

На официальных ресурсах ведомства соответствующая информация также по состоянию на данный момент отсутствует.

Напомним, "Украинская правда" опубликовала очередную серию так называемых "пленок Миндича". В них, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису Президента лиц на государственный Sense Bank. В частности, в опубликованном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый, назначенный внештатным советником руководителя финучреждения, называл желаемых членов наблюдательного совета банка.

Кто такой Василий Веселый

Василий Веселый – украинский юрист и предприниматель, имя которого стало публично известно после журналистских расследований, связанных с так называемыми "пленками Миндича".

По данным СМИ, Веселого называли "смотрящим" за Sense Bank, а также упоминали в контексте встреч с бизнесменом Александром Цукерманом и визитов в закрытый комплекс на Трухановом острове, где якобы собирались фигуранты записей.

Карьеру Василий Веселый начинал в системе юстиции – в 2004-2005 годах работал в Львовском областном управлении юстиции. Затем перешел в коммерческий сектор, а в 2014 году занимал должность коммерческого директора Укрпочты.

В 2016 году основал компанию Киевподземдорстрой, которая занимается строительством и ремонтом подземных инженерных коммуникаций.

Также Веселый имел небольшие частицы в нескольких обществах, был помощником народных депутатов от политических сил "За единую Украину" и "Народный фронт", а в 2018 году его имя упоминалось в СМИ как потенциального покупателя телеканала ZIK, который позже перешел под контроль окружения Виктор Медведчук.

С 2024 Василий Веселый является внештатным советником правления государственного Sense Bank, который до национализации работал под брендом "Альфа-Банк".

После публикации первых частей "пленок Миндича" председатель правления Sense Bank Алексей Ступак заявил, что Веселый больше там не работает после смены состава наблюдательного совета в октябре 2025-го.