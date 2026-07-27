Более 5 лет тюрьмы за звонок о минировании ТЦК: в Ровенской области осудили рецидивистку

Фото: полиция Ровенской области

Более 5 лет за решеткой проведет жительница Ровенской области за ложное сообщение о заминировании военного здания

Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews .

Злоумышленница была ранее судима за умышленное тяжкое телесное повреждение. Однако на путь исправления не стала и, находясь на испытательном сроке, повторно совершила уголовное правонарушение.

Напомним, событие произошло в июле 2024 года. На спецлинию 102 позвонила по телефону женщина и сообщила, что имеет взрывчатку и планирует взорвать здание Здолбуновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обвинительный акт был направлен в суд. Отягчающими обстоятельствами являются рецидив преступлений и совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд избрал осужденной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, взяв ее под стражу в зале суда

Напомним, в пятницу, 30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов власти, учебных заведений, предприятий, банков, развлекательных заведений и других объектов поступили массовые сообщения о заминировании . Ни одно заминирование не подтвердилось.