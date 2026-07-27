12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 16:35

В Дрогобыче разразился языковой скандал из-за российских песен

27 июля 2026, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Дрогобыче во Львовской области полиция проводит проверку после конфликта между двумя компаниями, который возник из-за прослушивания русскоязычных песен. В ходе спора одна из участниц заявила, что полномасштабная война якобы "началась из-за Западной Украины"

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .

В соцсетях распространили видео инцидента. На записи видно, как женщины обращаются в компанию с просьбой выключить русскоязычную музыку. В ответ они отказываются, объясняя это тем, что они "из Донбасса" и "выросли на этом языке".

Во время словесной перепалки стороны упоминали о своих родственниках, ныне воюющих в рядах Сил обороны Украины. Впоследствии одна из женщин, которой сделали замечания, заявила, что война, мол, "началась из-за вас - Западной Украины", а также вспомнила события Революции достоинства.

Кроме того, во время конфликта раздалась фраза: "Почему наши ребята должны были воевать за вашу землю?"

В полиции сообщили, что уже установили личности всех участников конфликта. Правоохранители проводят проверку по факту прослушивания русскоязычных песен, после завершения которой произойдет соответствующая правовая квалификация.

Напомним, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на водителя штраф в размере 5100 гривен за грубое и пренебрежительное поведение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область языковой скандал русская музыка
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю комиссии "еВосстановление" в Славянске
27 июля 2026, 18:09
"10 кг смородины" за студенческий билет: в Киеве разоблачили доцентку вуза на коррупционной схеме
27 июля 2026, 17:59
Резня в Калуше: женщина во время застолья дважды ударила ножом знакомого и вызвала полицию
27 июля 2026, 17:44
Новые правила бронирования от мобилизации: что важно знать
27 июля 2026, 17:35
Изнасиловал забеременевшую 14-летнюю падчерицу: в Винницкой области педофила приговорили к 9 годам тюрьмы
27 июля 2026, 17:30
Более 5 лет тюрьмы за звонок о минировании ТЦК: в Ровенской области осудили рецидивистку
27 июля 2026, 16:59
В Тернополе легковой автомобиль врезался в электроопору: подробности от патрульной полиции
27 июля 2026, 16:45
На Харьковщине будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию
27 июля 2026, 16:31
На оккупированной Херсонщине россияне пересаживаются на авто с украинскими номерами
27 июля 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »