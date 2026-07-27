В Дрогобыче разразился языковой скандал из-за российских песен

Фото: скриншот с видео

В Дрогобыче во Львовской области полиция проводит проверку после конфликта между двумя компаниями, который возник из-за прослушивания русскоязычных песен. В ходе спора одна из участниц заявила, что полномасштабная война якобы "началась из-за Западной Украины"

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .

В соцсетях распространили видео инцидента. На записи видно, как женщины обращаются в компанию с просьбой выключить русскоязычную музыку. В ответ они отказываются, объясняя это тем, что они "из Донбасса" и "выросли на этом языке".

Во время словесной перепалки стороны упоминали о своих родственниках, ныне воюющих в рядах Сил обороны Украины. Впоследствии одна из женщин, которой сделали замечания, заявила, что война, мол, "началась из-за вас - Западной Украины", а также вспомнила события Революции достоинства.

Кроме того, во время конфликта раздалась фраза: "Почему наши ребята должны были воевать за вашу землю?"

В полиции сообщили, что уже установили личности всех участников конфликта. Правоохранители проводят проверку по факту прослушивания русскоязычных песен, после завершения которой произойдет соответствующая правовая квалификация.

Напомним, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на водителя штраф в размере 5100 гривен за грубое и пренебрежительное поведение.