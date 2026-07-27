В Тернополе легковой автомобиль врезался в электроопору: подробности от патрульной полиции

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Mazda. Автомобиль врезался в электроопору, обошлось без пострадавших

Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Авария произошла на улице Степана Будного. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на электроопору.

В результате ДТП никто не травмировался.

Патрульные составили на водителя протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение ПДД, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

Напомним, что суд признал виновной 31-летнюю водительницу, повлекшую смертельное ДТП на трассе "Киев – Чоп" в декабре 2025 года.