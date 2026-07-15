В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"

В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"

Тернопольская ОГА. Фото: teren.in.ua

Несмотря на войну, политическая жизнь в Украине продолжается. Причем не только на центральном уровне, где очередное правительство отправилось в отставку и возможно переформатирование. Определенные события происходят и на региональном уровне.

Конечно, эти события в условиях фактического отсутствия электоральных процессов концентрируются исключительно вокруг кадровых вопросов. Но и здесь есть о чем поговорить. Особенно когда в кадровую ситуацию вмешивается (вполне законно и логично) судебная ветвь власти. Так в первой половине июля произошло в одном из глубоко тыловых регионов страны, в Тернопольской области.

Технократ с энергетическим вектором

Несмотря на удаленность от линии фронта и даже от тех областей, которые регулярно становятся объектами воздушных атак российских дронов и ракет, в Тернополе давно была создана областная военная администрация. В январе Тернопольская ОВА получила нового руководителя, и стало понятно, что последующие кадровые изменения – вопрос времени.

Время пришло посреди лета. В начале июля в Тернопольской ОВА были закрыты две вакансии – первого заместителя руководителя и просто заместителя. Вакансии эти были закрыты людьми разными, с разным бэкграундом, о чем стоит поговорить подробнее.

Так, заместителем главы ТОВА по вопросам развития инфраструктуры, архитектуры и энергетики области стал Тарас Квачук. Это назначение можно назвать технократическим – ведь прошлая карьера Квачука была связана именно с такими направлениями. Так, в начале полномасштабной войны господин Тарас занимался ликвидацией ГП "Волынский автодор". После этого он переехал ближе к столице, в Житомир.

Там Квачук получил должность заместителя начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области. А незадолго до назначения в Тернополь он даже стал исполняющим обязанности руководителя этой структуры.

Так что можно сказать, что назначение Квачука не несет какой-то серьезной политической составляющей. А также, что оно не связано с какими-то региональными связями и нюансами. (Сам Квачук формально зарегистрирован вообще в Ровно). И в этом есть определенная логика – энергетическая инфраструктура сейчас является ключевой, а процесс подготовки к следующей зиме нужно начинать уже сейчас. Поэтому от Тараса Квачука ожидается активная работа прежде всего на энергетическом направлении, чтобы Тернополь и область через полгода не оказались в сложной ситуации.

"Самопомощь" как аргумент

С новым первым заместителем главы Тернопольской ОВА Тарасом Навольским ситуация принципиально иная. И не только потому, что он будет отвечать в ТОВА за финансы, экономику, международное сотрудничество и агропромышленный комплекс. Хотя и поэтому тоже – все эти направления, как говорится, являются "хлебными", а потеря южных регионов (оккупированных или находящихся в серой зоне, то есть вести там сельское хозяйство все равно невозможно) увеличивает влияние Подолья на общеукраинскую агропромышленную картину.

Навольский, во-первых, местный деятель, а не человек со стороны. Во-вторых, он известный в области бизнесмен, его компании связаны со строительством и сопутствующими услугами, с лесозаготовкой и деревообработкой. Все это формально пока ничего не значит, но так или иначе к бизнес-связям новоназначенного чиновника стоит присмотреться – по крайней мере, не будут ли они влиять на его работу на должности заместителя военного губернатора.

Кстати, о главе ОВА. В январе Тернопольскую областную военную администрацию возглавил Тарас Пастух, бывший народный депутат от объединения "Самопомощь". Причем, в отличие от некоторых коллег, он не просто зашел в 2014 году в Раду по списку популярной тогда партии якобы либеральной направленности – но и перешел из Украинской народной партии в "Самопомощь", возглавив тернопольскую областную структуру этой партии.

А Навольский в 2019 году баллотировался (неудачно) в областной совет именно от "Самопомощи". Связь здесь более чем очевидна. Так что можно говорить о том, что тернопольский филиал этой политической силы, которая на общенациональном уровне после выборов-2019 почти незаметна, постепенно перехватывает власть и влияние в регионе.

"Свобода" сдает позиции

Перехватывает у другой партии национал-демократического направления, "Свободы". Потому что именно в этот момент Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение по апелляции бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко (представителя именно ВОС). Его, напомним, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества – за вымогательство и получение взятки.

Несколько лет назад, вскоре после Революции достоинства, в части западных регионов "Свобода" получила власть в свои руки. Но история с Головко демонстрирует, что эта власть постепенно переходит из одних рук в другие. О чем стоит задуматься другим представителям "Свободы".

Например, городскому главе соседнего с Тернопольщиной областного центра, Ивано-Франковска, Руслану Марцинкиву. В 2015-м он пришел к власти, проскочив между двумя известными персонажами, в 2020-м более чем уверенно выиграл вторые выборы, используя патриотическую риторику (в частности, педалируя тему защиты украинского языка). Но риторика риторикой, а реальные дела нынешней франковской мэрии все чаще вызывают у местной громады негативную реакцию. И не обходится без подозрений, пока не подтвержденных, в нечистоплотности свободовского горсовета. Так что вполне может случиться так, что вслед за Тернополем смена власти может начаться и в другом западном регионе.