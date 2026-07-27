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27 июля 2026, 16:31

На Харьковщине будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию

27 июля 2026, 16:31
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Фото, полиция
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Под суд отправили харьковчанина, обвиняемого в серии тяжких преступлений против детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Харьковчанин временно жил у своей бабушки в Лозовском районе. В течение 2023-2025 годов мужчина развращал своего дальнего родственника, которого привозили к бабушке на каникулы. Ребенку на моменту начала преступлений было 13 лет. Обвиняемый установил контроль над мальчиком под предлогом "дружеских" отношений, совершал по отношению к нему действия сексуального характера, а также заставлял присылать ему обнаженные фото.

Также мужчина охотился за детьми в интернете. Через онлайн-игру он познакомился с мальчиками 11 и 15 лет, перевел общение в Telegram, где отправлял им изображения собственных половых органов, вел откровенные разговоры и предлагал детям деньги за их обнаженные фото и видео.

По информации полиции, мужчина встречался с завербованными несовершеннолетними и вступал с ними в половые отношения.

В феврале 2026 года злоумышленника задержали. В его телефоне правоохранители обнаружили около 100 файлов с детской порнографией.

Прокуратура направила обвинительный акт в суд – 29-летнему мужчине инкриминируют, в частности, развращение, торговлю людьми, изготовление и хранение детской порнографии.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди. Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.

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