10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
27 июля 2026, 10:57

От капитуляции до процветания: как история превращает поражение в победы

27 июля 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов
История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов
Читайте також
українською мовою

Германия унизительно капитулировала во Второй Мировой Войне, пережила осуждение своей государственной идеологии нацизма, почти вся лежала в руинах, вплоть до 1989 года была разделена пополам прямо по центру Берлина – а теперь является локомотивом ЕС, его главным бюджетообразователем, одним из передовых бюджетов.

Япония испытала два ядерных удара, опозорилась во Второй Мировой, так же подписала капитуляцию, потеряла территории, провела полную демилитаризацию – а теперь за это еще и благодарит, потому что это повлекло за собой бум технологий и ноу-хау, которые делают Японию суперпрогрессивным членом G7, который со своим ядерным обидчиком (США) ежегодно наторгует на 325 млрд долларов.

Финляндия отказалась от трети площадей, согласилась на нейтралитет, подписала со Сталиным мирное соглашение по соображениям уцелеть, почтила Маннергейма за государственную мудрость не класть всю нацию в заведомо неравной борьбе – а потом дождалась развала советского монстра, а теперь примкнула к ЕС, а теперь еще к НАТО.

Южная Корея по 38 параллели отделилась от северного концлагеря – и теперь никто даже в страшном сне не хочет воссоединения, потому что благодаря 38 параллели Южная Корея ворвалась в мировые лидеры по многим показателям, прежде всего – уровню жизни и свободам.

Вот оно как бывает. История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов, и с течением времени непостижимым благом заканчивается нечто, что на тот момент считалось страшным поражением или фиаско.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война победа Япония Германия капитуляция Финляндия мир Южная Корея
 
Подписывайтесь на RegioNews
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Польше жестоко избили украинскую пару: причиной мог стать украинский акцент
27 июля 2026, 12:24
Смертельная авария в Киевской области: мотоцикл выехал на встречку и столкнулся с двумя авто
27 июля 2026, 12:15
"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова
27 июля 2026, 11:55
Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты
27 июля 2026, 11:35
Россияне снова атаковали Запорожье: есть раненые, повреждены дома и авто
27 июля 2026, 11:23
В Винницкой области мужчина достал нож в служебном авто ТЦК и ранил военного
27 июля 2026, 11:16
На Черниговщине в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен энергетик
27 июля 2026, 10:45
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
27 июля 2026, 10:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »