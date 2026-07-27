От капитуляции до процветания: как история превращает поражение в победы

История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов

История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов

Германия унизительно капитулировала во Второй Мировой Войне, пережила осуждение своей государственной идеологии нацизма, почти вся лежала в руинах, вплоть до 1989 года была разделена пополам прямо по центру Берлина – а теперь является локомотивом ЕС, его главным бюджетообразователем, одним из передовых бюджетов.

Япония испытала два ядерных удара, опозорилась во Второй Мировой, так же подписала капитуляцию, потеряла территории, провела полную демилитаризацию – а теперь за это еще и благодарит, потому что это повлекло за собой бум технологий и ноу-хау, которые делают Японию суперпрогрессивным членом G7, который со своим ядерным обидчиком (США) ежегодно наторгует на 325 млрд долларов.

Финляндия отказалась от трети площадей, согласилась на нейтралитет, подписала со Сталиным мирное соглашение по соображениям уцелеть, почтила Маннергейма за государственную мудрость не класть всю нацию в заведомо неравной борьбе – а потом дождалась развала советского монстра, а теперь примкнула к ЕС, а теперь еще к НАТО.

Южная Корея по 38 параллели отделилась от северного концлагеря – и теперь никто даже в страшном сне не хочет воссоединения, потому что благодаря 38 параллели Южная Корея ворвалась в мировые лидеры по многим показателям, прежде всего – уровню жизни и свободам.

Вот оно как бывает. История очень часто любит саму себя разворачивать на 180 градусов, и с течением времени непостижимым благом заканчивается нечто, что на тот момент считалось страшным поражением или фиаско.