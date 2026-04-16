16 апреля 2026, 11:53

Миндича и Ермака вызивали в ВАКС, но они не явились – СМИ

Подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических и силовых кругах, сообщает RegioNews.

Заседание касалось ареста имущества в рамках уголовного производства.

По данным собеседников, обыски в связанных с Миндичем объектах проходили по адресу в центре Киева еще в ноябре прошлого года. В ходе следственных действий изъяли нетипичные предметы – в частности, пульты от бытовой техники, средства личной гигиены, одежду и обувь.

Источники предполагают, что такие вещи могли быть изъяты для проведения биологических экспертиз с целью установления их принадлежности конкретным лицам.

Вызов на заседание ВАКС также получил Андрей Ермак.

В то же время, ни Миндич, ни Ермак на заседание Высшего антикоррупционного суда не явились.

Напомним, 15 апреля ВАКС также продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца бывшему министру энергетики Герману Галущенко, который вместе с Миндичем является фигурантом дела "Мидас".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей
16 апреля 2026, 07:41
Дело против скандального Спартака Субботы закрыто: почему это произошло
15 апреля 2026, 22:20
Дело "Мидас": ВАКС оставил экс-министра энергетики Галущенко под стражей
15 апреля 2026, 12:43
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Киевской области в огне погиб мужчина
16 апреля 2026, 13:45
На Волыни мужчина подорвался на мине возле границы с Беларусью
16 апреля 2026, 13:40
Ночная атака на Днепр: в больнице умер 48-летний мужчина, количество погибших возросло до 4
16 апреля 2026, 13:26
Семья депутата ОПЗЖ "строила" в Крыму для Путина: расследование
16 апреля 2026, 13:15
Дело о "конвертах" для депутатов: обыски проводили у помощника Арахамии
16 апреля 2026, 12:53
В Киеве во время повторного удара РФ пострадали медики "скорой"
16 апреля 2026, 12:28
Корректировал удары во время работы: в Одессе задержали таксиста-агента ФСБ
16 апреля 2026, 12:01
Российский удар по Днепру: разбиты витражи политехники и 96 окон в художественном музее
16 апреля 2026, 11:37
Из-за утренней атаки Николаев и часть области остались без света
16 апреля 2026, 11:20
