Дело против скандального Спартака Субботы закрыто: почему это произошло

Стало известно, что дело против блогера Спартака Субботы, подозреваемого в подделке документов, закрыли. Сам он сейчас находится за границей

Об этом сообщает "Бабель", передает RegioNews.

По запросу журналистов в полиции подтвердили, что дело против Спартака Субботы было закрыто. Ранее его подозревали в подделке документов по образованию. В настоящее время производство закрыто в соответствии с п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - то есть из-за окончания сроков давности привлечения к ответственности.

Дело Спартака Субботы

Спартак Суббота стал популярен после шоу "Подкаст-терапия", которое он делал вместе с ведущим Евгением Яновичем. Однако впоследствии вышло расследование, в котором психолог Илья Полуденный обвинил Субботу во лжи о его квалификации. В частности, о том, что Спартак якобы не имеет медицинского образования и называл себя кандидатом наук еще за пять лет до защиты научного труда.

Ведущий Евгений Янович после расследования закрыл проект "Подкаст-терапия". После этого в Министерстве образования и науки заявили, что в Реестре документов об образовании нет данных о дипломе магистра Спартака Субботы. Тогда МОН обратился к правоохранителям и было открыто дело по статье о подделке документов.

Сам Спартак Суббота находится за рубежом. В социальных сетях он указывает страной проживания в Испанию.