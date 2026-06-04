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04 июня 2026, 23:35

Цены на популярную ягоду в Украине рухнули

04 июня 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине ощутимо подешевела земляника. Причиной называют стремительный рост предложения этой ягоды из южных регионов страны.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На 2 июня украинские производители предлагают землянику в среднем от 120 до 200 гривен за килограмм. Это на 21% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

По словам фермеров, они вынуждены опускать цены из-за увеличения предложения. Такое определенное давление из-за роста импорта. Аналитики отметили, что сейчас земляника в Украине на 11% дороже, чем в прошлом году.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

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