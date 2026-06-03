Война переходит в новую фазу: Украина бьет не только по фронту

Украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно переходит от режима выживания в режим масштабирования

Украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно переходит от режима выживания в режим масштабирования

Иллюстрация: ИИ. Facebook/Виктор Ягун

Последние дни дали много громких заголовков: Украина якобы "получила преимущество", российское наступление якобы "захлебывается", дроны якобы уже изменили всю логику войны. Часть этих оценок имеет основания. Но стратегически важно не впадать ни в эйфорию, ни в самоуспокоение.

Реальная картина более сложная.

Украина действительно наращивает технологическую инициативу. В мае Министерство обороны допустило к эксплуатации 175 новых образцов вооружения и военной техники, около 93% из которых являются украинскими разработками. Это означает, что украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно переходит от режима выживания в режим масштабирования.

Ключевое направление – беспилотные системы. Речь идет не только о FPV на переднем крае. Украина активно развивает среднедальную и дальнобойную ударную компоненту, которая позволяет бить по логистике, составам, командным пунктам, системам ПВО, нефтеперерабатывающих заводах и военной инфраструктуре России в глубине.

Это принципиально изменяет характер войны. Если раньше Россия могла относительно безопасно накапливать ресурсы в тылу, подтягивать резервы и обеспечивать фронт через длинные логистические маршруты, то сейчас эта глубина становится все менее безопасной.

Удары по российским НПЗ – это не просто символический ответ. Это давление на топливный баланс, ремонтные возможности, логистику, бюджет и способность России поддерживать интенсивную войну. Именно поэтому Россия вынуждена одновременно прикрывать фронт, Крым, приграничные области, Москву, объекты ТЭК и собственную военную промышленность. Ни одна система ПВО не безгранична.

Отдельный признак изменения ситуации – усиление контроля над оперативной глубиной противника. Если украинские дроны системно поражают цели на расстоянии десятков и сотен километров от линии фронта, значит, враг вынужден отводить склады, технику, штабы и пункты управления дальше. А это удлиняет плечи логистики, снижает темп наступления и увеличивает стоимость каждой российской атаки.

Однако это еще не означает, что Россия потеряла способность вести войну.

рф продолжает иметь значительный человеческий ресурс, большие запасы боеприпасов, ракетный потенциал, авиацию, КАБы, дроны-камикадзе и репрессивную систему мобилизации. На отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, ситуация остается сложной. Россия использует тактику малых штурмовых групп, постоянного давления, разрушения городов авиабомбами и артиллерией и информационного завышения собственных "успехов".

Поэтому правильное заключение не в том, что Украина уже победила. Правильный вывод о том, что Россия постепенно теряет монополию на темп войны.

Украина все чаще вынуждает Москву реагировать, растягивать ресурсы, опрокидывать ПВО, защищать тыл, латать логистику и объяснять собственному населению, почему война приходит на российскую территорию.

Важным элементом этой новой фазы авиационная составляющая. Ожидаемая передача Украине шведских Gripen C/D и перспектива закупки более новых Gripen E не создадут мгновенного перелома. Но в сочетании с ракетами Meteor эти самолеты могут усилить способность Украины теснить российскую авиацию от границ и снижать эффективность применения КАБов. Именно КАБы сегодня остаются одним из самых болезненных инструментов российского давления по фронту и прифронтовым городам.

Параллельно Украина получает дополнительные средства ПВО, в частности, IRIS-T от Германии. Но этого недостаточно. Массированные российские удары по Киеву, Днепру и другим городам показывают: потребность в Patriot, антибаллистических средствах, ракетах к ПВО и многоуровневому прикрытию остается критической.

Есть еще один важный международный сигнал. Задержание Францией российского танкера Tagor в Атлантике демонстрирует, что борьба с российским теневым флотом постепенно переходит от деклараций к практическим действиям. Если этот подход станет системным, это может поразить один из ключевых источников финансирования войны – российский экспорт энергоносителей в обход санкций.

Итак, стратегическая картина такова.

Украина постепенно формирует новую модель войны: технологическую, асимметричную, глубокую, направленную не только против российских подразделений на фронте, но и против всей системы обеспечения войны.

Россия сохраняет способность атаковать, разрушать, истощать и терроризировать гражданское население. Но все чаще она вынуждена платить за войну не только людьми на фронте, но и экономикой, логистикой, ПВО, нефтепереработкой, морскими перевозками и внутренней стабильностью.

Главный риск для Украины – переоценить собственное преимущество. Главный риск для России – недооценить скорость украинской адаптации.

В ближайшие месяцы будут критическими не потому, что война обязательно скоро завершится. А потому, что именно сейчас определяется, сможет ли Украина превратить технологическую инициативу в стратегическое преимущество.

Для этого необходимы три вещи: масштабирование украинского ОПК, стабильная поддержка партнеров и внутренняя устойчивость государства.

Ибо в войне на истощение побеждает не тот, кто громче заявляет о победе. Побеждает тот, кто быстрее учится, быстрее производит, вернее бьет и дольше сохраняет волю к сопротивлению.