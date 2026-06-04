22:45  04 июня
Во Львовской области мужчина более 20 лет держал человека в рабстве
22:25  04 июня
В Ровенской области ТЦК мобилизовал студента: как это произошло
20:55  04 июня
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель вылетел на встречку
UA | RU
UA | RU
04 июня 2026, 21:40

"Я предлагаю вам встречу": Зеленский написал письмо Путину

04 июня 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Украины публично обратился к Владимиру Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры

Это письмо опубликовали на официальном портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.

Свое письмо Путину Зеленский начал с того, что в начале правления Путина многие украинцы его уважали. На сегодня ситуация иначе: большинство украинцев радуется, когда дроны долетают до российских городов.

Зеленский отметил, что линия фронта сейчас – это та линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина согласна прекратить огонь для времени, когда продолжаются переговоры. Мониторинг может быть обеспечен США.

"Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира - многие могут и хотят принять эту встречу", - говорит Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что не видит смысла, чтобы местом встречи была Москва или Киев. Он также добавил, что если Путин не согласится завершить войну, Украина будет бороться за свое существование. Однако тогда Путину придется сражаться за свое существование.

Зеленский добавил, что Киев знает о документах, свидетельствующих о том, что российский диктатор планирует воевать еще и в 2027 и 2028 годах, а также втянуть в войну Беларусь еще больше.

"Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной. Слава Украине", - написал президент.

Напомним, ранее украинский президент отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах. По его словам, это важно для сохранения жизней людей и восстановления безопасности в Европе.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Владимир Зеленский Владимир Путин
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Цены на популярную ягоду в Украине рухнули
04 июня 2026, 23:35
В Кировоградской области мужчина "сливал" россиянам координаты больниц
04 июня 2026, 23:15
Донецкий аэропорт под огневым контролем ВСУ: Силы беспилотных систем уничтожают враждебную инфраструктуру
04 июня 2026, 22:55
Во Львовской области мужчина более 20 лет держал человека в рабстве
04 июня 2026, 22:45
В Запорожье враг атаковал многоэтажку дронами, количество раненых выросло до 10
04 июня 2026, 22:40
В Ровенской области ТЦК мобилизовал студента: как это произошло
04 июня 2026, 22:25
Удар по Харькову: вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район
04 июня 2026, 21:26
В Киеве грузовик насмерть сбил женщину
04 июня 2026, 21:20
На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погибла женщина и пятеро раненых
04 июня 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Виталий Портников
Павел Казарин
Виктор Ягун
Все блоги »