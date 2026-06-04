"Я предлагаю вам встречу": Зеленский написал письмо Путину

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Президент Украины публично обратился к Владимиру Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры

Это письмо опубликовали на официальном портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.

Свое письмо Путину Зеленский начал с того, что в начале правления Путина многие украинцы его уважали. На сегодня ситуация иначе: большинство украинцев радуется, когда дроны долетают до российских городов.

Зеленский отметил, что линия фронта сейчас – это та линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина согласна прекратить огонь для времени, когда продолжаются переговоры. Мониторинг может быть обеспечен США.

"Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира - многие могут и хотят принять эту встречу", - говорит Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что не видит смысла, чтобы местом встречи была Москва или Киев. Он также добавил, что если Путин не согласится завершить войну, Украина будет бороться за свое существование. Однако тогда Путину придется сражаться за свое существование.

Зеленский добавил, что Киев знает о документах, свидетельствующих о том, что российский диктатор планирует воевать еще и в 2027 и 2028 годах, а также втянуть в войну Беларусь еще больше.

"Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной. Слава Украине", - написал президент.

Напомним, ранее украинский президент отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах. По его словам, это важно для сохранения жизней людей и восстановления безопасности в Европе.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

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