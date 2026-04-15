11:34  15 апреля
Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
10:18  15 апреля
Усик и Верховен провели битву взглядов перед поединком в Египте
08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 12:43

Дело "Мидас": ВАКС оставил экс-министра энергетики Галущенко под стражей

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в рамках дела "Мидас"

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, передает RegioNews.

Галущенко оставили под стражей еще на два месяца – до 14 июня.

Суд также не изменил размер альтернативного залога – он составляет 200 млн. гривен.

Напомним, в ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины.

Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ. В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу бывшего министра энергетики Германа Галущенко и удовлетворил ее частично, оставив подозреваемого под стражей.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ВАКС Герман Галущенко мера пресечения залог
