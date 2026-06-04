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04 июня 2026, 22:45

Во Львовской области мужчина более 20 лет держал человека в рабстве

04 июня 2026, 22:45
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области будут судить мужчину, устроившего трудовое рабство. Он более 20 лет заставлял человека выполнять тяжелые физические работы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник использовал уязвимое состояние мужчины, не имевшего постоянного места жительства и стабильного дохода. В течение более 20 лет мужчина жил в ненадлежащих условиях и без базовых удобств. Он находился в полной материальной и психологической зависимости злоумышленника.

Известно, что летом обвиняемый перемещал его за пределы населенного пункта для выполнения хозяйственных работ. Тогда потерпевший жил в металлическом контейнере с антисанитарными условиями.

"По данным следствия, для удержания контроля и качественно выполненной работы фигурант применял физическое и психологическое насилие. В частности, если выполненный труд не удовлетворял злоумышленника, потерпевшему неоднократно наносились телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за рубежом.

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