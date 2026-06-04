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04 июня 2026, 23:15

В Кировоградской области мужчина "сливал" россиянам координаты больниц

04 июня 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Подольский районный суд города Кропивницкого признал гражданина виновным в государственной измене. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В течение декабря 2024 – февраля 2025 мужчина переписывался в Telegram с представителем РФ. Он передавал россиянину данные о размещении медицинских учреждений, энергетических объектов и воинских частей. В частности, россиянина интересовали электроподстанции на территории госпиталя ветеранов войны. Враг хотел обесточить медучреждение, чтобы там не могли лечить украинских военнослужащих.

В январе 2025 года мужчина поджег дверь электрической подстанции. Через месяц его задержали правоохранители, когда фотографировал территорию воинской части. На суде он отказался давать показания.

Известно, что за задание он получал от россиян деньги. На его карточку пришло около 140 тысяч гривен.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал местного жителя виновным в государственной измене. Оказалось, он передавал данные россиянам о военном аэродроме.

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