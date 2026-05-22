Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
22 мая 2026, 15:20

Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию

Читайте також українською мовою
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В августе 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, целью которого была декриминализация производства взрослого контента. То есть говоря проще и без официальных формулировок, порнографии. Законопроект этот, конечно, завис в воздухе столичной улицы Грушевского – и только сейчас о нем вспомнили и планируют внести на рассмотрение депутатов.

Одной из причин затягивания этого процесса была позиция правоохранителей. Так, еще в начале прошлого, 2025 года, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что НПУ против этого законопроекта. Выговский в классически манипулятивном стиле приплыл к производству взрослого контента (который давно декриминализирован в других странах) детскую порнографию, заявив к тому же, что весь этот контент будет доступен несовершеннолетним – так, будто сейчас порносайты им недоступны. Естественно, было в том интервью и о "нравственных ценностях, в частности, детях".

Словом, позиция полиции оказалась вполне понятной. По крайней мере, так тогда казалось. Но за полтора года Служба безопасности Украины обнаружила, что причина негативного отношения руководства НПУ к вопросу декриминализации порно, вероятно, совсем другая.

Крышевание "порноофисов" в трех регионах

СБУ вместе с Генпрокуратурой и другими правоохранительными структурами (в частности, департамента внутренней безопасности НПУ и лично министра внутренних дел) раскрутила масштабную схему, в которой были задействованы руководители региональных филиалов Национальной полиции.

На данный момент речь идет о трех украинских регионах – Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской области, – в которых СБУ и ОГП задержали главу одного из главных управлений Нацполиции и заместителей трех локальных филиалов. Как выяснилось в ходе раскрутки этого резонансного дела, задержанные занимались фришированием незаконного бизнеса.

И бизнес этот, как ни странно – как раз производство взрослого контента. Проще говоря: судя по обнародованной Службой безопасности Украины информации, региональные чиновники НПУ получали средства из владельцев так называемых "порноофисов" за то, что полиция их не трогала.

Кстати, судя по списку задержанных, в схемах были задействованы не только региональные структуры Нацполиции. Потому что одним из тех, кого задержали и отправили за решетку, стал водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", которого назвали посредником-курьером. Поэтому, вероятно, мы еще увидим в этом деле и другие фамилии чиновников Национальной полиции.

Бизнес в "серой зоне"

Итак, что мы имеем в этом промежуточном результате? Во-первых, запретный бизнес как работал, так и работает. По крайней мере, в тех регионах, где "поделился". Так что "нравственные ценности, в частности, детей" как были, так и остаются под угрозой.

Во-вторых, порнобизнес в Украине работает – но налогов, конечно, в государственный бюджет не платит. Зато платит их в "бюджет" нечистых на руку правоохранителей. (По крайней мере именно так недвусмысленно сказано в сообщении Службы безопасности Украины.)

Выходит классическая ситуация: высокодоходный бизнес, который в других странах вполне официальный и наполняет государственные казны, в Украине загнали в "серую зону" для того, чтобы зарабатывать на этом. И, кстати, в тех странах ситуация с сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних лучше, чем в "девственной" Украине. Такой вот парадокс, который на самом деле вполне логическая ситуация.

Как порноденьги ударят по мобилизации

Естественно, инициаторы законопроекта о декриминализации порно используют дело, раскрученное СБУ и ОГП, на все сто процентов. По крайней мере, аргумент правоохранителей о переживании за "нравственные ценности" больше не будет считаться серьезным. Потому что вопрос о том, что полиция такими пафосными словами просто прикрывает желание заработать на этом бизнесе денег (которые должно заработать государство) – стоит перед глазами в полный рост. И больше никто Выговскому и компании не поверит.

Но этот конкретный законопроект, вернее, его судьба – это еще пол беды. Хуже то, что репутация Нацполиции, которая раньше и так была испорчена настолько, что в обществе заговорили о том, нынешние полицейские ничем особо не отличаются от дореволюционных милиционеров – просто стерта в прах.

А это, в свою очередь, ударит и по процессу мобилизации – потому что в составе групп оповещения ТЦК работают и полицейские. Кстати, именно Ивано-Франковская область в последнее время лидирует и в череде скандалов, связанных с мобилизацией. Нардеп Алексей Гончаренко на днях снова напоминал о том, что творилось в РТЦК Прикарпатья. И хотя полицейские прямого отношения к тем случаям не имели, но в обществе понятия "полиция" и "издевательство над людьми во время бусификации" уже крепко переплелись. А подобные истории только зацементируют негативное отношение украинцев к главной, по крайней мере, массовой правоохранительной структуре.

Так желание нескольких (или даже, возможно, нескольких) персонажей в форме заработать незаконных денег вполне может обернуться проблемами в области национальной безопасности. И это – в критический для существования Украинского государства момент. Поэтому история с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем.

