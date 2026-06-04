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04 июня 2026, 22:55

Донецкий аэропорт под огневым контролем ВСУ: Силы беспилотных систем уничтожают враждебную инфраструктуру

04 июня 2026, 22:55
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Фото: Скриншот с видео
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Бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем провели операцию по ликвидации и поражению российских экипажей беспилотников, зенитных расчетов ПВО и складов на территории Донецкого аэропорта, который россияне превратили в военно-логистический хаб

Об этом сообщает 1-й отдельный центр беспилотных систем ВСУ, передает RegioNews .

"1 отдельный центр СБС (14 полк) взял под огневой контроль Донецкий аэропорт, проведя первую в современной истории операцию такого типа", - говорится в сообщении.

Как пояснили военные, оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БПЛА "Шахед".

"Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным",- объяснили военные.

Напомним, что украинские защитники по всем направлениям фронта продолжают уничтожать россиян и вражескую технику. Пограничники показали свежие кадры работы дронов наших защитников.

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