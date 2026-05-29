Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"

В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета

Иллюстрация: ИИ

Ивано-Франковск во время полномасштабной российско-украинской войны стал одним из городов, куда начали ехать беженцы из прифронтовых и оккупированных регионов. Сначала временно, а затем как минимум часть внутренне перемещенных лиц решила остаться здесь надолго (т.е. фактически навсегда, хотя формально, конечно, люди ждут завершения войны, освобождения территорий и возвращения домой).

Это соответствующим образом сказалось на такой отрасли, как строительство жилой недвижимости. Столица Прикарпатья и до войны была одним из городов, где застройщики действовали максимально активно, а появление десятков тысяч новых жителей, некоторые из них точно готовы приобрести себе жилье, только стимулировало прогресс на рынке застройщиков.

Так что ничего удивительного нет в том, что Ивано-Франковская область в 2025 году стала четвертым регионом страны по количеству введенных в эксплуатацию новых жилых домов. Выше только два столичных региона (Киев и Киевская область), а также Львовщина, по понятным причинам принявшая за последние годы еще больше ВПЛ.

Скандалы в Ивано-Франковске

Но, вместе с тем, рынок первичной недвижимости в Ивано-Франковской области, прежде всего, конечно, в областном центре, начало натуральным образом штормить. Один за другим разгорались скандалы, связанные именно с застройкой, причем не обязательно жилой.

Проект реабилитационного комплекса. Фото: Суспильне Ивано-Франковск

Впрочем, самым известным и резонансным стал скандал, связанный с нежилым проектом. Речь шла о строительстве якобы реабилитационного центра для ветеранов войны в районе городского озера. В этой истории дошло даже до столкновений активистов, выступавших против, как они говорили, хитрых планов застройщиков возвести на большей части запланированной под центр территории банальные высотки. А именно городское озеро из-за разнообразных строительств стало мешать, потому что строители зацепили источники, питавшие водный объект.

Проект реабилитационного центра вблизи городского озера в Ивано-Франковске. Фото: Руслан Колишенко

Хватало и других скандалов. Здесь и снос старых, исторических домов, и идея протащить ДПТ с разрешениями возводить многоэтажки (отнюдь не в девять этажей) поблизости или прямо в историческом центре, и многие другие. Равномерно застройщики из козыря Ивано-Франковска стали его проклятием. А власть с этим если и боролась, то совершенно инертно. Впрочем, на днях стало ясно, в чем причина такой позиции горисполкома.

Кого и за что поймали

Ивано-Франковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили о разоблачении масштабной и системной коррупционной схемы именно в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля. Уже должности организаторов схемы, обнародованные генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, говорят сами за себя.

Речь идет о:

должностном лице Департамента градостроительства и архитектуры — главном архитекторе города (Игоре Мусиловском);

должностном лице Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (Олеге Семкиве, который и возглавляет это Управление);

директоре коммунального предприятия ("Архитектурно-планировочное бюро-ИФ"), занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске (Григории Качане).

Топ-чиновники мэрии Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков. Фото: Прокуратура Украины

Обвинение для таких должностей классическое – вымогание денег за разрешительные документы. Причем, схема была создана таким хитрым образом, что с застройщиков организаторы схемы брали деньги дважды – и за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, и за принятие решений о регистрации сообщений о начале выполнения строительных работ.

Ну и, конечно, не обошлось без перевода коммунальной земли в частную собственность через промежуточную стадию аренды.

Окончание эпохи Марцинкива

Конечно, правоохранители свое дело знают – были проведены обыски, предъявлены обвинения, меры пресечения (всем трем суд определил содержание под стражей с возможностью внесения залога, наибольшего, 5,2 млн грн, для Семкива). Но более интересной на этом этапе была реакция городского головы.

Руслан Марцинкив, как и ожидалось, заявил, что ни о чем не знал, что удивлен и не ожидал подобного. Мэр решил сыграть на опытности фигурантов дела, заявив об их многолетнем опыте работы в этой области. Ну и, конечно, вспомнил презумпцию невиновности, выразив надежду, что следствие будет объективным.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: Facebook

Самого Марцинкива дело напрямую не коснулось. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Но вполне очевидно, что этот скандал не может не ударить по репутации и рейтингу городского головы – к которому у горожан давно накопились вопросы, не в последнюю очередь связанные с хаотической застройкой города. И даже отсутствие формальных обвинений в адрес городского головы не в особенности ему поможет. Франковцев откровенно раздражает позиция Руслана Марцинкива по скандально-резонансным делам, позиция, которую можно описать как "Страус с головой в песке".

Марцинкив, которого впервые выбрали как новый и патриотический противовес сомнительным политикам и бизнесменам, который на выборы-2020 шел под красивыми, но бессмысленными с точки зрения работы городского головы лозунгами типа "Защитим украинский язык!", в последние годы он потерял значительное количество сторонников, в том числе из-за тем застройки и моста на Пасичну, который до сих пор так и не был открыт.

Впрочем, сейчас во время военного положения, когда выборы невозможно, на это можно не обращать внимание. А вот на расследование СБУ и ОГП придется обращать. Ибо многие подозревающие нити могут дотянуться и до самых высоких региональных кресел. И тогда о следующей мэрской каденции уже можно будет даже не мечтать.