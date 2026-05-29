Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Ивано-Франковск во время полномасштабной российско-украинской войны стал одним из городов, куда начали ехать беженцы из прифронтовых и оккупированных регионов. Сначала временно, а затем как минимум часть внутренне перемещенных лиц решила остаться здесь надолго (т.е. фактически навсегда, хотя формально, конечно, люди ждут завершения войны, освобождения территорий и возвращения домой).
Это соответствующим образом сказалось на такой отрасли, как строительство жилой недвижимости. Столица Прикарпатья и до войны была одним из городов, где застройщики действовали максимально активно, а появление десятков тысяч новых жителей, некоторые из них точно готовы приобрести себе жилье, только стимулировало прогресс на рынке застройщиков.
Так что ничего удивительного нет в том, что Ивано-Франковская область в 2025 году стала четвертым регионом страны по количеству введенных в эксплуатацию новых жилых домов. Выше только два столичных региона (Киев и Киевская область), а также Львовщина, по понятным причинам принявшая за последние годы еще больше ВПЛ.
Скандалы в Ивано-Франковске
Но, вместе с тем, рынок первичной недвижимости в Ивано-Франковской области, прежде всего, конечно, в областном центре, начало натуральным образом штормить. Один за другим разгорались скандалы, связанные именно с застройкой, причем не обязательно жилой.
Впрочем, самым известным и резонансным стал скандал, связанный с нежилым проектом. Речь шла о строительстве якобы реабилитационного центра для ветеранов войны в районе городского озера. В этой истории дошло даже до столкновений активистов, выступавших против, как они говорили, хитрых планов застройщиков возвести на большей части запланированной под центр территории банальные высотки. А именно городское озеро из-за разнообразных строительств стало мешать, потому что строители зацепили источники, питавшие водный объект.
Хватало и других скандалов. Здесь и снос старых, исторических домов, и идея протащить ДПТ с разрешениями возводить многоэтажки (отнюдь не в девять этажей) поблизости или прямо в историческом центре, и многие другие. Равномерно застройщики из козыря Ивано-Франковска стали его проклятием. А власть с этим если и боролась, то совершенно инертно. Впрочем, на днях стало ясно, в чем причина такой позиции горисполкома.
Кого и за что поймали
Ивано-Франковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили о разоблачении масштабной и системной коррупционной схемы именно в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля. Уже должности организаторов схемы, обнародованные генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, говорят сами за себя.
Речь идет о:
- должностном лице Департамента градостроительства и архитектуры — главном архитекторе города (Игоре Мусиловском);
- должностном лице Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (Олеге Семкиве, который и возглавляет это Управление);
- директоре коммунального предприятия ("Архитектурно-планировочное бюро-ИФ"), занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске (Григории Качане).
Обвинение для таких должностей классическое – вымогание денег за разрешительные документы. Причем, схема была создана таким хитрым образом, что с застройщиков организаторы схемы брали деньги дважды – и за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, и за принятие решений о регистрации сообщений о начале выполнения строительных работ.
Ну и, конечно, не обошлось без перевода коммунальной земли в частную собственность через промежуточную стадию аренды.
Окончание эпохи Марцинкива
Конечно, правоохранители свое дело знают – были проведены обыски, предъявлены обвинения, меры пресечения (всем трем суд определил содержание под стражей с возможностью внесения залога, наибольшего, 5,2 млн грн, для Семкива). Но более интересной на этом этапе была реакция городского головы.
Руслан Марцинкив, как и ожидалось, заявил, что ни о чем не знал, что удивлен и не ожидал подобного. Мэр решил сыграть на опытности фигурантов дела, заявив об их многолетнем опыте работы в этой области. Ну и, конечно, вспомнил презумпцию невиновности, выразив надежду, что следствие будет объективным.
Самого Марцинкива дело напрямую не коснулось. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Но вполне очевидно, что этот скандал не может не ударить по репутации и рейтингу городского головы – к которому у горожан давно накопились вопросы, не в последнюю очередь связанные с хаотической застройкой города. И даже отсутствие формальных обвинений в адрес городского головы не в особенности ему поможет. Франковцев откровенно раздражает позиция Руслана Марцинкива по скандально-резонансным делам, позиция, которую можно описать как "Страус с головой в песке".
Марцинкив, которого впервые выбрали как новый и патриотический противовес сомнительным политикам и бизнесменам, который на выборы-2020 шел под красивыми, но бессмысленными с точки зрения работы городского головы лозунгами типа "Защитим украинский язык!", в последние годы он потерял значительное количество сторонников, в том числе из-за тем застройки и моста на Пасичну, который до сих пор так и не был открыт.
Впрочем, сейчас во время военного положения, когда выборы невозможно, на это можно не обращать внимание. А вот на расследование СБУ и ОГП придется обращать. Ибо многие подозревающие нити могут дотянуться и до самых высоких региональных кресел. И тогда о следующей мэрской каденции уже можно будет даже не мечтать.