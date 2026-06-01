Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Громкие преступления в Украине последнего времени обращают на себя внимание явным отсутствием страха перед последствиями. В Голосеевском районе Киева 18 апреля мужчина расстрелял на улице случайных прохожих, а затем взял заложников в супермаркете. Погибли семь человек, а террорист был ликвидирован. В Одессе 21 апреля полиция со стрельбой задержала работников ТЦК, которые требовали $30 тыс. у мужчины. В Одессе и Харькове 23 апреля силовики выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК был превращен в пыточную. Также 15 мая в Хмельницкой области мужчина застрелил одного из полицейских во время проверки у него документов на право управления авто. Даже в "разборках" между случайными прохожими в ход идет огнестрельное оружие, как это произошло в Киеве 18 мая когда женщина выстрелила в мужчину за замечание.
Опыт криминальных 1990-х показывает, что для сдерживания преступности необходимы: жесткий контроль над оборотом оружия, возможность населения зарабатывать, состояние самого общества – его приоритеты и ценности, эффективная работа правоохранительной системы. Насколько эти аспекты сегодня реализуются в Украине?
Миллионы единиц оружия и страх бедности
По мнению главы Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, в Украине самая большая цифра единиц оружия на душу населения в Европе: 2 млн зарегистрированных единиц оружия и 5 млн – нелегального. О неутешительной картине с нелегальным оборотом оружия говорит и статистика МВД, которую приводит издание. Если в 2021 году у населения изъяли 60 автоматов, в 2022 – 875, в следующем году – 1027.
Следующий аспект – большие трудности с экономикой, ее зависимость от международной помощи. На сегодня в Украине разрушены многие предприятия, в том числе энергетики и тяжелой промышленности. Многомиллиардная международная поддержка – это в основном "условные долговые обязательства" и кредиты. В целом по оценкам международных организаций, на восстановление страны необходимо $588 миллиардов и пока не озвучено реально источника и работающего механизма откуда и когда поступят эти средства, и есть ли гарантии что деньги будут предоставлены в полном объеме.
Тем временем тяжелая экономическая ситуация создает у граждан опасение за будущее. Рост цен, безработица, невыплата зарплат и пенсий – по данным социологов ассоциируется у людей со страхом голода. Еще в 2020 году специалисты Института Социологии НАН Украины провели исследование, где на вопрос "как вы считаете, чего люди сейчас боятся больше всего?" – 35% респондентов ответили, что голода. Кстати, в 2000 году этот показатель составлял 71,8%. Отметим, что страх не иметь возможности прокормить себя и близких, является мощным фактором к совершению преступлений.
Партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что украинским властям уже сейчас нужно заботится о подготовке рабочих мест чтобы после завершения войны не было сложностей с трудоустройством как для гражданских лиц, так и для ветеранов, сотни тысяч которых впоследствии будут уволены из вооруженных сил.
"Нужно готовиться комплексно и заранее, чтоб не произошла ситуация, которую опасаются граждане, что появится громадное количество безработных, как говорят наши правоохранительные органы, с большим количеством незарегистрированного оружия на руках", – рассказал он RegioNews.
Где будут зарабатывать ветераны после войны?
О сложной ситуации с трудоустройством в будущем говорят и сами ветераны. Ведь после завершения военных действий высокие выплаты военным (фронтовые) прекратятся. Соответственно станет вопрос: как люди будут получать деньги и как будет функционировать экономика? "Сегодня нас поддерживают. Но если это останавливается, тогда как? Куда вы пойдете на работу? В агро? Так у нас проблема с логистикой, все уничтожено. Чтоб выйти на прежние масштабы нужно год – два. Куда пойдут люди?" – поделился мнением в видеоинтервью один из военных.
О проблеме трудоустройства ветеранов и невозможности платить им высокие зарплаты говорят и в руководстве общин. Для военнослужащего и его семьи, которые привыкли получать в месяц по 50 тыс. грн, работа в коммунальном предприятии где зарплата в разы ниже, будет неподходящим вариантом. Об этом нашим журналистам рассказал Александр Кожухов – первый заместитель городского главы Белопольской громады Сумской области. А ведь во многих населенных пунктах, особенно прифронтовых, может не быть даже низкооплачиваемой работы если Украине не получит внешней поддержки.
Староста села Новая Гусаровка Харьковской области Владимир Антонов прямо говорит, что мужчинам, которые вернутся с фронта, будет тяжело, и они будут рассчитывать на поддержку, иначе за что они воевали? "И они правы. Однако ветераны столкнутся с тем, что мы не сможем им дать то, что должны", – отметил Владимир Антонов имея ввиду тяжелую ситуацию с занятостью в прифронтовых населенных пунктах. В итоге многие ветераны в итоге окажутся перед выбором: идти работать на низкооплачиваемую работу либо использовать боевой опыт для незаконного заработка. И не факт что второй вариант выберут единицы.
Интерес криминала к людям с боевым опытом
Тема криминала со стороны ветеранов в обществе по понятным причинам непопулярна. Однако проблема имеет место быть, о чем свидетельствует множество случаев как после начала Антитеррористической операции в 2014 году, так и в нынешнее время.
На этот счет интересно мнение ветерана Артем Погорилого – спортсмена (имеет инвалидность), обладателя золотой и серебряной медали на соревнованиях Air Force в США, участника по установке командного мирового рекорда по стронгмену на международном спортивном фестивале в Мадриде. По словам Артема, в Украине мобилизовались как добровольцами, так и не очень, разные слои населения среди которых и лица приближенные к полукриминальным формированиям – и таких людей он знает лично. Артем считает, что ситуация с криминалом со стороны некоторых ветеранов будет, и даже есть сейчас.
"Первый аспект – это неверие во власть в вопросах социальной поддержки. И в этих условиях понятна попытка криминала воспользоваться безвыходностью ветерана, который имеет опыт, но который психологически не готов возвратиться к гражданской жизни. Человек возвращается с фронта, а той работы которую он хотел бы иметь – нет. Либо он сам не хочет работать, а жить за что-то нужно", – рассказал он RegioNews.
Артем отметил, что сами ветераны под разными лозунгами иногда объединяются в неформальные группы, которые кто знает каким образом будут далее себя позиционировать и какую деятельность вести.
"И это будет проблемой. Пока это не в таком проявлении, потому что как никак идет война. Поэтому мы обязательно на всех встречах и мероприятиях, когда касается этого вопроса, обращаем на это внимание", – отметил он.
Для решения проблемы, считает Артем, ветеранов необходимо максимально социализировать и всячески содействовать с трудоустройством. Если у человека есть опыт владения оружием или управления FPV-дроном – привлекать к производству дронов, создания оружия, инструктажу. И в этом должна быть государственная поддержка. Государство делает определенные шаги в этом направлении, но их, считает ветеран, недостаточно. Говорит, что нередки случаи, когда ветераны остро нуждаются в работе, но им отказывают.
Так произошло с жителем Николаева Семеном Шмелевым, который с 2022 года служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты, и вследствие ранения получил инвалидность III группы по состоянию психического здоровья. В интервью телеканалу "Суспильне" парень рассказывал, что работодатели отказывались брать его на работу когда видели его медицинские документы. При этом молодой человек говорит, что с радостью пошел бы работать охранником либо грузчиком, так как ему нужно кормить жену и двоих детей.
Серьезные пробелы в правоохранительной системе
Многие правозащитники и силовики считают, что важнейшим аспектом в борьбе с криминалом является стойкое функционирование государственной системы, в частности, эффективность работы правоохранительных органов. Об этом свидетельствует послевоенный опыт множества стран, которые после затяжных войн сумели побороть преступность, как, кстати, было и в Украине 80 лет назад. Та же проблема с оружием после войны решалась путем жестких судебных приговоров. В некоторых странах, в частности ближневосточного региона, за сдачу оружия выплачивалось вознаграждение. В конце концов, есть практика легализации оружия с дальнейшей регистрацией в гильзотеке.
Но насколько власти в Украине способны контролировать ситуацию с помощью правоохранительной и судебной системы? Еще до полномасштабной войны аналитики отмечали рост недоверия к ряду силовых структур, в первую очередь к Национальной полиции. В судах, в зависимости от специализации и инстанции, недостаток судей на сегодня составляет от 20% до 60%, а то и больше. В итоге кадровый дефицит негативно влияет на оперативность и качество рассмотрения дел, а также на количество нерешенных споров.
О слабости государственного контроля говорит такое явление как – наличие частных армий, которые еще до войны сформировали для себя представители крупного бизнеса и местные властные элиты. Подобные силовые группировки легализировались как охранные компании, общественные организации, всевозможные коммунальные "варты". Некоторые из "карманных армий" до полномасштабной войны активно использовались в качестве давления на бизнес при рейдерских захватах. В соответствии со статистикой которую приводит мониторинговый сервис Опендатабот, с 2015 по 2020 год количество рейдерских атак в Украине выросло почти втрое: с 290 до 849.
Действовали группировки часто в открытую средь бела дня. На поле во время уборки урожая приезжали вооруженные люди и забирали урожай и технику. Такое произошло в селе Плисков Винницкой области где были задержаны 16 вооруженных мужчин, которые пытались завладеть урожаем местного сельхозпредприятия. В автомобилях рейдеров было обнаружено оружие и наркотики. В селе Великая Дымерка Киевской области полицейский спецназ задержал 70 вооруженных лиц с техникой, которые принялись отбирать собранный урожай.
Вопрос: если подобные группировки не боялись действовать открыто до войны, что помешает их расцвету в послевоенной Украине в случае если международная финансовая поддержка на восстановление страны не поступит вовремя и в необходимом объеме? И смогут ли власти удержать ситуацию под контролем? В целом, сам факт наличия в государстве частных армий – это результат ослабления центральной власти, повышение влияния олигархов и прочих "феодалов" на местах, что в итоге ведет к дроблению системы.
Естественно, что для восстановления государства и сдерживания криминогенной обстановки в допустимых рамках ключевым является международная поддержка. Однако нужно рассматривать и худший вариант. Ситуация в мире нестабильна, и не факт что сегодняшние союзники Украины в полной мере выполнят ранее озвученные намерения поддержки. Поэтому государству в плане восстановления следует активно опираться на собственные ресурсы – определить сильные экономические стороны и вокруг этого выстраивать инфраструктуру и организовывать производство с учетом передового опыта микроэлектроники. Но самое важное – это создание благоприятного "климата" для развития. Речь о контроле за соблюдением законности во всех сферах, а также организация социальной поддержки и экономики прежде всего в национальных интересах с акцентом на развитие и улучшение качества жизни собственных граждан. Подобные подходы в итоге воспрепятствуют деградации и криминалу, создадут мощный толчок в восстановлении и развитии страны.