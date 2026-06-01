Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины

О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восстановления экономики и инфраструктуры остается открытым

Громкие преступления в Украине последнего времени обращают на себя внимание явным отсутствием страха перед последствиями. В Голосеевском районе Киева 18 апреля мужчина расстрелял на улице случайных прохожих, а затем взял заложников в супермаркете. Погибли семь человек, а террорист был ликвидирован. В Одессе 21 апреля полиция со стрельбой задержала работников ТЦК, которые требовали $30 тыс. у мужчины. В Одессе и Харькове 23 апреля силовики выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК был превращен в пыточную. Также 15 мая в Хмельницкой области мужчина застрелил одного из полицейских во время проверки у него документов на право управления авто. Даже в "разборках" между случайными прохожими в ход идет огнестрельное оружие, как это произошло в Киеве 18 мая когда женщина выстрелила в мужчину за замечание.

Задержание преступника. Фото: Национальная полиция

Опыт криминальных 1990-х показывает, что для сдерживания преступности необходимы: жесткий контроль над оборотом оружия, возможность населения зарабатывать, состояние самого общества – его приоритеты и ценности, эффективная работа правоохранительной системы. Насколько эти аспекты сегодня реализуются в Украине?

Миллионы единиц оружия и страх бедности

По мнению главы Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, в Украине самая большая цифра единиц оружия на душу населения в Европе: 2 млн зарегистрированных единиц оружия и 5 млн – нелегального. О неутешительной картине с нелегальным оборотом оружия говорит и статистика МВД, которую приводит издание. Если в 2021 году у населения изъяли 60 автоматов, в 2022 – 875, в следующем году – 1027.

Следующий аспект – большие трудности с экономикой, ее зависимость от международной помощи. На сегодня в Украине разрушены многие предприятия, в том числе энергетики и тяжелой промышленности. Многомиллиардная международная поддержка – это в основном "условные долговые обязательства" и кредиты . В целом по оценкам международных организаций, на восстановление страны необходимо $588 миллиардов и пока не озвучено реально источника и работающего механизма откуда и когда поступят эти средства, и есть ли гарантии что деньги будут предоставлены в полном объеме.

Тем временем тяжелая экономическая ситуация создает у граждан опасение за будущее. Рост цен, безработица, невыплата зарплат и пенсий – по данным социологов ассоциируется у людей со страхом голода. Еще в 2020 году специалисты Института Социологии НАН Украины провели исследование , где на вопрос "как вы считаете, чего люди сейчас боятся больше всего?" – 35% респондентов ответили, что голода. Кстати, в 2000 году этот показатель составлял 71,8%. Отметим, что страх не иметь возможности прокормить себя и близких, является мощным фактором к совершению преступлений.

Нападение бандитов – иллюстрация. Фото: из открытых источников

Партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что украинским властям уже сейчас нужно заботится о подготовке рабочих мест чтобы после завершения войны не было сложностей с трудоустройством как для гражданских лиц, так и для ветеранов, сотни тысяч которых впоследствии будут уволены из вооруженных сил.

"Нужно готовиться комплексно и заранее, чтоб не произошла ситуация, которую опасаются граждане, что появится громадное количество безработных, как говорят наши правоохранительные органы, с большим количеством незарегистрированного оружия на руках", – рассказал он RegioNews.

Где будут зарабатывать ветераны после войны?

О сложной ситуации с трудоустройством в будущем говорят и сами ветераны. Ведь после завершения военных действий высокие выплаты военным (фронтовые) прекратятся. Соответственно станет вопрос: как люди будут получать деньги и как будет функционировать экономика? "Сегодня нас поддерживают. Но если это останавливается, тогда как? Куда вы пойдете на работу? В агро? Так у нас проблема с логистикой, все уничтожено. Чтоб выйти на прежние масштабы нужно год – два. Куда пойдут люди?" – поделился мнением в видеоинтервью один из военных.

О проблеме трудоустройства ветеранов и невозможности платить им высокие зарплаты говорят и в руководстве общин. Для военнослужащего и его семьи, которые привыкли получать в месяц по 50 тыс. грн, работа в коммунальном предприятии где зарплата в разы ниже, будет неподходящим вариантом. Об этом нашим журналистам рассказал Александр Кожухов – первый заместитель городского главы Белопольской громады Сумской области. А ведь во многих населенных пунктах, особенно прифронтовых, может не быть даже низкооплачиваемой работы если Украине не получит внешней поддержки.

Староста села Новая Гусаровка Харьковской области Владимир Антонов прямо говорит , что мужчинам, которые вернутся с фронта, будет тяжело, и они будут рассчитывать на поддержку, иначе за что они воевали? "И они правы. Однако ветераны столкнутся с тем, что мы не сможем им дать то, что должны", – отметил Владимир Антонов имея ввиду тяжелую ситуацию с занятостью в прифронтовых населенных пунктах. В итоге многие ветераны в итоге окажутся перед выбором: идти работать на низкооплачиваемую работу либо использовать боевой опыт для незаконного заработка. И не факт что второй вариант выберут единицы.

Интерес криминала к людям с боевым опытом

Тема криминала со стороны ветеранов в обществе по понятным причинам непопулярна. Однако проблема имеет место быть, о чем свидетельствует множество случаев как после начала Антитеррористической операции в 2014 году, так и в нынешнее время.

Ветеран Артем Погорелый. Фото: Facebook Артема Погорелого

На этот счет интересно мнение ветерана Артем Погорилого – спортсмена (имеет инвалидность), обладателя золотой и серебряной медали на соревнованиях Air Force в США, участника по установке командного мирового рекорда по стронгмену на международном спортивном фестивале в Мадриде. По словам Артема, в Украине мобилизовались как добровольцами, так и не очень, разные слои населения среди которых и лица приближенные к полукриминальным формированиям – и таких людей он знает лично. Артем считает, что ситуация с криминалом со стороны некоторых ветеранов будет, и даже есть сейчас.

"Первый аспект – это неверие во власть в вопросах социальной поддержки. И в этих условиях понятна попытка криминала воспользоваться безвыходностью ветерана, который имеет опыт, но который психологически не готов возвратиться к гражданской жизни. Человек возвращается с фронта, а той работы которую он хотел бы иметь – нет. Либо он сам не хочет работать, а жить за что-то нужно", – рассказал он RegioNews.

Артем отметил, что сами ветераны под разными лозунгами иногда объединяются в неформальные группы, которые кто знает каким образом будут далее себя позиционировать и какую деятельность вести.

"И это будет проблемой. Пока это не в таком проявлении, потому что как никак идет война. Поэтому мы обязательно на всех встречах и мероприятиях, когда касается этого вопроса, обращаем на это внимание", – отметил он.

Для решения проблемы, считает Артем, ветеранов необходимо максимально социализировать и всячески содействовать с трудоустройством. Если у человека есть опыт владения оружием или управления FPV-дроном – привлекать к производству дронов, создания оружия, инструктажу. И в этом должна быть государственная поддержка. Государство делает определенные шаги в этом направлении, но их, считает ветеран, недостаточно. Говорит, что нередки случаи, когда ветераны остро нуждаются в работе, но им отказывают.

Так произошло с жителем Николаева Семеном Шмелевым, который с 2022 года служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты, и вследствие ранения получил инвалидность III группы по состоянию психического здоровья. В интервью телеканалу " Суспильне " парень рассказывал, что работодатели отказывались брать его на работу когда видели его медицинские документы. При этом молодой человек говорит, что с радостью пошел бы работать охранником либо грузчиком, так как ему нужно кормить жену и двоих детей.

Серьезные пробелы в правоохранительной системе

Многие правозащитники и силовики считают, что важнейшим аспектом в борьбе с криминалом является стойкое функционирование государственной системы, в частности, эффективность работы правоохранительных органов. Об этом свидетельствует послевоенный опыт множества стран, которые после затяжных войн сумели побороть преступность, как, кстати, было и в Украине 80 лет назад. Та же проблема с оружием после войны решалась путем жестких судебных приговоров. В некоторых странах, в частности ближневосточного региона, за сдачу оружия выплачивалось вознаграждение. В конце концов, есть практика легализации оружия с дальнейшей регистрацией в гильзотеке.

Но насколько власти в Украине способны контролировать ситуацию с помощью правоохранительной и судебной системы? Еще до полномасштабной войны аналитики отмечали рост недоверия к ряду силовых структур, в первую очередь к Национальной полиции. В судах, в зависимости от специализации и инстанции, недостаток судей на сегодня составляет от 20% до 60%, а то и больше. В итоге кадровый дефицит негативно влияет на оперативность и качество рассмотрения дел, а также на количество нерешенных споров.

Частные армии – иллюстрация. Фото: из открытых источников

О слабости государственного контроля говорит такое явление как – наличие частных армий, которые еще до войны сформировали для себя представители крупного бизнеса и местные властные элиты. Подобные силовые группировки легализировались как охранные компании, общественные организации, всевозможные коммунальные "варты". Некоторые из "карманных армий" до полномасштабной войны активно использовались в качестве давления на бизнес при рейдерских захватах. В соответствии со статистикой которую приводит мониторинговый сервис Опендатабот , с 2015 по 2020 год количество рейдерских атак в Украине выросло почти втрое: с 290 до 849.

Задержание рейдеров в Винницкой области. Фото: Национальная полиция

Действовали группировки часто в открытую средь бела дня. На поле во время уборки урожая приезжали вооруженные люди и забирали урожай и технику. Такое произошло в селе Плисков Винницкой области где были задержаны 16 вооруженных мужчин, которые пытались завладеть урожаем местного сельхозпредприятия. В автомобилях рейдеров было обнаружено оружие и наркотики. В селе Великая Дымерка Киевской области полицейский спецназ задержал 70 вооруженных лиц с техникой, которые принялись отбирать собранный урожай.

Задержание рейдеров. Фото: Национальная полиция

Вопрос: если подобные группировки не боялись действовать открыто до войны, что помешает их расцвету в послевоенной Украине в случае если международная финансовая поддержка на восстановление страны не поступит вовремя и в необходимом объеме? И смогут ли власти удержать ситуацию под контролем? В целом, сам факт наличия в государстве частных армий – это результат ослабления центральной власти, повышение влияния олигархов и прочих "феодалов" на местах, что в итоге ведет к дроблению системы.

Естественно, что для восстановления государства и сдерживания криминогенной обстановки в допустимых рамках ключевым является международная поддержка. Однако нужно рассматривать и худший вариант. Ситуация в мире нестабильна, и не факт что сегодняшние союзники Украины в полной мере выполнят ранее озвученные намерения поддержки. Поэтому государству в плане восстановления следует активно опираться на собственные ресурсы – определить сильные экономические стороны и вокруг этого выстраивать инфраструктуру и организовывать производство с учетом передового опыта микроэлектроники. Но самое важное – это создание благоприятного "климата" для развития. Речь о контроле за соблюдением законности во всех сферах, а также организация социальной поддержки и экономики прежде всего в национальных интересах с акцентом на развитие и улучшение качества жизни собственных граждан. Подобные подходы в итоге воспрепятствуют деградации и криминалу, создадут мощный толчок в восстановлении и развитии страны.