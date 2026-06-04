В Киеве грузовик насмерть сбил женщину
Авария произошла в Дарницком районе Киева. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно водитель грузовика находился в пробке в третьей полосе движения в направлении улицы Атамана Зеленого. Когда он уехал, то наехал на пешехода. 83-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
К сожалению, в результате ДТП пенсионерка погибла от полученных травм.
"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, причины и механизм этого происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - сообщили в полиции.
Напомним, правоохранители начали расследовать смертельное ДТП, которое на днях произошло в Харькове. Подозреваемым стал заместитель городского головы Иван Кузнецов.