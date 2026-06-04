В Украине рухнули цены на базовый овощ борщового набора

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Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 4 июня большинство производителей предлагают капусту нового урожая для продажи по 11-18 гривен за килограмм. В среднем это на 22% дешевле, чем на прошлой неделе. При этом если сравнивать с прошлым годом, сейчас капуста в среднем на 16% дешевле.

"После периода сильных дождей с грозами и градом погода практически на всей территории страны стабилизировалась, что позволило фермерам увеличить объемы поставок капусты урожая 2026 года на внутренний рынок. В то же время качество продукции не всегда удовлетворяет конечного потребителя, что также дополнительно давит на цены", - говорят аналитики.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.