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04 июня 2026, 22:25

В Ровенской области ТЦК мобилизовал студента: как это произошло

04 июня 2026, 22:25
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Фото из открытых источников
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Ровенский окружной административный суд рассмотрел спор между ТЦК и гражданином, призванным на военную службу. Оказалось, что ТЦК мобилизовал студента

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина обратился в суд с требованиями признать противоправным бездействие ТЦК относительно неснятия его по военному учету военнообязанных и не взятие на учет призывников, признать противоправными действия по его призыву на военную службу во время мобилизации, а также признать противоправным бездействие по нерассмотрению заявления такое заявление.

По его словам, он прибыл в ТЦК для уточнения данных и сообщил об основаниях отсрочки в связи с тем, что он учится в университете. Однако впоследствии ему вручили повестку. Мужчина убежден, что он должен состоять на учете призывников и пользоваться правом на отсрочку.

Как выяснил суд, еще в 2021 году решением призывной комиссии истец был освобожден от призыва на срочную военную службу как непригодного к военной службе в мирное время и ограничен пригодного в военное время. Также известно, что к моменту призыва мужчина учился по магистерской программе в университете. Однако ему после досмотра вручили повестку на отправку в воинскую часть.

В результате суд признал противоправными действия ТЦК, признал противоправным бездействие по нерассмотрению заявления о предоставлении отсрочки и обязал ответчика рассмотреть такое заявление с учетом выводов суда.

Напомним, ранее в Житомирской области мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до его 25-летия. Он пришел в ТЦК для уточнения данных, когда ему было еще 24, но его из помещения так и не выпустили.

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