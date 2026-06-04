В Запорожье враг атаковал многоэтажку дронами, количество раненых выросло до 10
Российские военные вечером 4 июня атаковали многоэтажку в Запорожье, в результате чего травмы получили 10 человек
Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
Россияне атаковали город беспилотниками. В результате атаки пострадала многоэтажка, на месте вспыхнул пожар.
Пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, все они находятся под наблюдением медиков. Федоров сообщал, что одна ранена в тяжелом состоянии.
Позже Федоров сообщил, что число раненых возросло до 10.
Напомним, что ранее россияне дроном ударили по общественному транспорту в Запорожье.
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Цены на популярную ягоду в Украине рухнули
04 июня 2026, 23:35В Кировоградской области мужчина "сливал" россиянам координаты больниц
04 июня 2026, 23:15Донецкий аэропорт под огневым контролем ВСУ: Силы беспилотных систем уничтожают враждебную инфраструктуру
04 июня 2026, 22:55Во Львовской области мужчина более 20 лет держал человека в рабстве
04 июня 2026, 22:45В Ровенской области ТЦК мобилизовал студента: как это произошло
04 июня 2026, 22:25"Я предлагаю вам встречу": Зеленский написал письмо Путину
04 июня 2026, 21:40Удар по Харькову: вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район
04 июня 2026, 21:26В Киеве грузовик насмерть сбил женщину
04 июня 2026, 21:20На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погибла женщина и пятеро раненых
04 июня 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все блоги »