В Запорожье враг атаковал многоэтажку дронами, количество раненых выросло до 10

Фото: Иван Федоров

Российские военные вечером 4 июня атаковали многоэтажку в Запорожье, в результате чего травмы получили 10 человек

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

Россияне атаковали город беспилотниками. В результате атаки пострадала многоэтажка, на месте вспыхнул пожар.

Пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины, все они находятся под наблюдением медиков. Федоров сообщал, что одна ранена в тяжелом состоянии.

Позже Федоров сообщил, что число раненых возросло до 10.

Напомним, что ранее россияне дроном ударили по общественному транспорту в Запорожье.