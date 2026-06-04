Смертельное ДТП в Киевской области: водитель вылетел на встречку

Фото: Национальная полиция

Авария произошла вблизи поселка Макаров. К сожалению, погибли люди

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 61-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford Tourneo, за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате ДТП погибли водитель и 57-летняя пассажирка Mazda.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.