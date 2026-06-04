Удар по Харькову: вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Сначала он проинформировал об ударе вражеского БпЛА и отметил, что последствия атаки устанавливаются.

Впоследствии Синегубов уточнил, что беспилотник попал по открытой территории.

"В Холодногорском районе вражеский беспилотник попал по открытой территории. Обошлось без пострадавших", — сообщил глава ОВА.

Напомним, что утром 4 июня в Харькове зафиксировали попадание в многоэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.