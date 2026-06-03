Коррупция – не единственный враг: что еще парализует государство во время войны

Во время войны государственной машине может угрожать еще один фактор. Имя которому – административная дисфункция

Во время войны государственной машине может угрожать еще один фактор. Имя которому – административная дисфункция

Иллюстративное фото: "Радио Свобода"

Коррупция – это проблема для страны. Безусловная и очевидная. Коррупционер занимается присвоением коллективного блага, нарушает правила честной конкуренции, заставляет всех переплачивать за неоптимальный продукт.

Коррупция в войну бьет по национальной безопасности. Некачественные мины, несертифицированные турникеты, плохое питание – все эти факторы усиливают не нас, а нашего врага. Здесь не может быть дискуссии.

Особенность лишь в том, что список наших угроз коррупцией не ограничивается.

К примеру, во время войны государственной машине может угрожать еще один фактор. Имя которому – административная дисфункция (он же – управленческий паралич или институциональное бессилие). Когда формально государственные институты существуют, но довести до реализации уже принятое решение они не способны.

Административная дисфункция может иметь разные проявления. Решения могут приниматься слишком долго. Решение может быть некому воплощать в жизнь. Отчетность может топить в бюрократии любое движение вперед. Объем контролирующих процедур может создавать административный ступор. В результате возникает ситуация, когда система не в состоянии реагировать на вызовы.

Эта ситуация не имеет прямой взаимосвязи с коррупцией. В таких системах во главе любого ведомства могут стоять совершенно порядочные люди. Но им может либо не хватать компетенций для того, чтобы быть эффективными, либо их эффективность сковывают ограничения, выстроенные внутри самой системы.

В результате возникает ситуация, когда система существует, но эффективно работать не может. И в условиях идеального шторма – военного вторжения, техногенной катастрофы или пандемии – дает сбой.

Борьба с коррупцией не решает эту проблему, потому что ее задача состоит в другом. Борьба с коррупцией минимизирует риск нецелевого использования средств. Повышает конкуренцию. Снижает цены. Но сама по себе она не борется с административной дисфункцией. В значительной степени это параллельные треки.

Более того – время от времени доведенные до абсолюта антикоррупционные меры могут усугублять пропасть административной дисфункции. Простейший пример: пожизненный статус PEP для государственных служащих (как антикоррупционная мера) приводит к дефициту желающих идти на государственную службу (предпосылка административной дисфункции). Потому что эффективному менеджеру проще и комфортнее строить карьеру в приватном секторе. А в результате государственная система работает гораздо хуже, чем могла бы.

Если кому-то кажется, что у нас в комнате только один слон, то он ошибается – слонов в комнате по меньшей мере два. Если мы будем бороться с первым и не замечать второго, то уровень рисков для системы будет сохраняться. Борьба с коррупцией должна балансироваться с учетом рисков административной дисфункции – потому что государству грозит и то, и другое.

Из-за коррупции армия получает некачественные мины. Из-за административной дисфункции армия не получает мины вовсе. И задача не в том, чтобы выиграть спор о том, какой из этих двух сценариев менее плохой. Задача – избежать их обоих.