08:39  16 апреля
В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую "крышевал" правоохранитель
08:22  16 апреля
В Виннице предпринимателя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
10:28  16 апреля
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
16 апреля 2026, 07:41

Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей

Татьяна Крупа. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина
Высший антикоррупционный суд продлил бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупы срок действия обязанностей на два месяца

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

"15 апреля судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", – говорится в сообщении.

Следовательно, до 15 июня этого года подозреваемая обязана:

  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Дело Крупы: что известно

В октябре 2024 года во время обысков у Татьяны Крупы дома и на рабочем месте изъяли 6 млн долларов наличными. Она пыталась выбросить через окно две сумки из 500 тыс. долларов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Крупа массово оформляла фиктивные инвалидности, в частности, для руководства прокуратуры Хмельницкой области. Это позволило должностным лицам получить из бюджета более 54 млн грн в виде незаконных соцвыплат.

После задержания ее поместили в СИЗО. В течение 11 месяцев суд семь раз пересматривал сумму залога, и только 4 сентября 2025 она получила возможность выйти на свободу под 20 млн грн.

В сентябре 2025 года Крупи изменили заключение в залог в размере 20 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Кроме украинского расследования, Крупа фигурирует по делу польских правоохранителей. В апреле 2025 года в Польше возбуждено уголовное производство против нее по факту легализации незаконно полученных средств.

Читайте также: Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе
16 апреля 2026, 10:43
В Киеве обломки ракеты РФ упали прямо во дворе многоэтажки
16 апреля 2026, 10:32
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
16 апреля 2026, 10:28
Оккупанты утром обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
16 апреля 2026, 10:09
Выдумал тяжелую болезнь для дочери, чтобы избежать мобилизации – суд вынес приговор полтавчанину
16 апреля 2026, 09:57
Ночная атака на Полтавщину: обломки повредили дома и электросети
16 апреля 2026, 09:50
Россияне продвинулись на востоке Запорожской области, – DeepState
16 апреля 2026, 09:39
Замороженные активы РФ: шанс, который снова открывается
16 апреля 2026, 09:39
Удар по садовому товариществу на Салтовке в Харькове: возник пожар
16 апреля 2026, 09:29
В Одессе выросло количество погибших в результате комбинированной атаки
16 апреля 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
