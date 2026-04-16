Татьяна Крупа.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

"15 апреля судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", – говорится в сообщении.

Следовательно, до 15 июня этого года подозреваемая обязана:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Дело Крупы: что известно

В октябре 2024 года во время обысков у Татьяны Крупы дома и на рабочем месте изъяли 6 млн долларов наличными. Она пыталась выбросить через окно две сумки из 500 тыс. долларов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Крупа массово оформляла фиктивные инвалидности, в частности, для руководства прокуратуры Хмельницкой области. Это позволило должностным лицам получить из бюджета более 54 млн грн в виде незаконных соцвыплат.

После задержания ее поместили в СИЗО. В течение 11 месяцев суд семь раз пересматривал сумму залога, и только 4 сентября 2025 она получила возможность выйти на свободу под 20 млн грн.

В сентябре 2025 года Крупи изменили заключение в залог в размере 20 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Кроме украинского расследования, Крупа фигурирует по делу польских правоохранителей. В апреле 2025 года в Польше возбуждено уголовное производство против нее по факту легализации незаконно полученных средств.

