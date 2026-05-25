Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации

В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части медиков для потребностей ВСУ. Увеличивается количество групп оповещения, особенно в Киеве

На фоне усиления мобилизации журналисты RegioNews решили выслушать мнение тех украинцев, которые в силу специфики своей работы имеют дело с кадрами, а также мнение общественных деятелей.

Активности в вопросах мобилизации

В середине мая с разницей в несколько дней по теме мобилизации произошло несколько важных информационных поводов. Так, 13 мая, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237 , в котором предлагается обязать всех забронированных лиц принимать участие в обороне государства одним из трех способов. В частности: работа на объекте критической инфраструктуры, служба в резерве, а также специальные целевые взносы на нужды армии.

Также 15 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пленарного заседания Верховной Рады Украины заявил , что МОЗ аннулирует бронь части медработникам по запросу Минобороны и Командования медицинских сил ВСУ. Медиков привлекут к службе в ВСУ и других структурах сектора безопасности и обороны.

Напомним, до этого правительство разрешило бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений. Также выяснилось, что в Киеве в течение последних трех-четырех месяцев на 40% было увеличено количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом 15 мая во время заседания временной следственной комиссии заявил и. о. замначальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко.

Пустые прифронтовые села

По теме усиления мобилизации существуют разные позиции, при этом лучше всего проблематику иллюстрирует реальность. Вот что рассказывают люди, живущие в прифронтовых населенных пунктах, в которых наблюдается острая нехватки населения из-за ситуации с безопасностью. Возьмем село Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады (ТГ) Харьковской области о которой мы ранее рассказывали .

Староста с. Новая Гусаровка Владимир Антонов

По словам местного старосты Владимира Антонова, в селе не осталось ни одного мужчины призывного возраста: многие выехали, но многих и мобилизовали.

"В селе работают одни женщины, как это было в 1945 – 1946 годах. Покосом той же травы на четырех сельских кладбищах занимаются две женщины которых направил центр занятости", – рассказал глава села.

Владимир Антонов сам часто помогает работницам с благоустройством, иначе, говорит, им не справиться. Иногда староста просит помочь молодого фермера с инвалидностью, а также многодетного отца у которого есть "бронь" и который работает слесарем водоканала.

Аналогичная ситуация сложилась в Граковском старостате Пролисненской (Чкаловской ) ТГ Харьковской области, в который входит несколько сел с центром в селе Граково.

"У нас мужского населения практически нет. В селах нужно косить траву, поэтому берем из центра занятости женщин, которых научили пользоваться косой. Понимаю, что это не совсем женское, а что делать?" – рассказал RegioNews староста Граково Анатолий Коровкин.

Он говорит, что если мужчин и удается нанять на работу, то чаще всего это люди с инвалидностью либо пенсионеры. В итоге их привлекают работать в нескольких селах старостата.

Староста с. Граково Анатолий Коровкин

Еще одна причина кадрового дефицита в Граково – низкие зарплаты. Работникам готовы предложить минимальную зарплату так как бюджет Пролисненской ТГ – ниже чем был до войны. В то же время само Граково сильно пострадало от разрушений так как в течение шести месяцев в 2022 году находилось на линии фронта. Все админздания в селе в итоге были разрушены, в том числе здание старостата. Найти доноров которые могли бы посодействовать в строительстве такого здания либо установить модульный комплекс – пока не получается.

Острая проблема с нехваткой работников наблюдается и в условно безопасных регионах. Например, в одном из сел Шполянской городской громады Черкасской области есть большие сложности с захоронением – в населенном пункте фактически некому копать могилы на кладбище. Об этом нашим журналистам рассказали сотрудник одного из старостатов.

"В трудовом договоре указано, что в обязанности работников благоустройства, кроме скашивания травы, уборки, покраски и пр., также входит обязанности копать ямы на кладбище. Однако едва в селе возьмут кого из мужчин на работу в благоустройство, как его вскоре мобилизуют. Уже несколько человек так забрали. Сейчас работает один мужчина с инвалидностью, но много ли он сделает? И подобная проблема с работниками не только в данном селе, но и в ряде других населенных пунктов района. Те кто может – работать не идут, прячутся" – рассказал наш собеседник.

Кстати, острая нехватка работников благоустройства наблюдается и в самом областном центре. Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко записал видео , где сообщил, что ввиду нехватки кадров в коммунальном предприятии, какая-то часть территории в городе будет оставаться некошеной. О причинах дефицита кадров Бондаренко не уточнил.

"Обезлюдение" малых фермерских хозяйств

Об особенностях ситуации с кадрами RegioNews сообщил и глава Галициновской ТГ Николаевской области Иван Назар. Он говорит, что хотя община и расположена недалеко от линии фронта, нет проблем с работниками. ТГ активно сотрудничает с областным центром занятости благодаря которому удалось привлечь к работам 68 человек, которых администрация ТГ уважительно называет "армия спасения". В то же время очень страдает экономика громады, которая тесно завязана на аграриях, и которые находится в крайне сложных условиях.

Глава Галицыновской ТГ Иван Назар

"Из нашей территориальной громады очень много забрали людей, особенно из агросектора: трактористов, комбайнеров – те кто выращивают хлеб. Сколько я по этому поводу ругаюсь и спорю с городом Николаевом! Говорю: зачем берете моих трактористов? В самом Николаеве столько людей и их не забирают, а наших вылавливают по селам. А потом придут и скажут, условно, дай нам еду. А что я им дам? Если фермеры в возрасте 60 – 70 лет сами садятся работать за трактор так как некого посадить", – рассказал глава ТГ.

Нужно отметить, что агпропромышленный комплекс относится к важнейшим секторам отечественной экономики, при этом "бронь" могут получить далеко не все предприятия. В соответствии с приказом №3650 Минэкономики, статус критически важного смогут получить агропредприятия, которые обрабатывают не менее 1 тыс. га земли (ранее было 500 га). По словам Ивана Назара, большинство фермерских хозяйств их громаде – небольшие, поэтому не могут забронировать работников. При этом Галициновскую ТГ он считает кормящей громадой Николаева.

"Должна быть регуляция трудовых ресурсов. Для молодых людей, которые работают на тракторах, должны давать отстрочку. Должна быть какая-то квота на село, город, область. Да, большие хозяйства могут бронировать работников, но у нас в основном мелкие фермеры у которых от 40 до 200 и 300 га земли. Они не подпадают под бронирование. А ведь речь идет о критической инфраструктуре, государственном продовольственном запасе", – подытожил Иван Назар.

Мнение главы ТГ о ситуации в сельском хозяестве регионов подтверждают и сами фермеры. Иван Макаров, владелец СФХ "Росток" что в поселке Александровка Краматорского района Донецкой области, в интервью нашим журналистам ранее рассказывал, что найти человека даже на временную работу в их населенном пункте практически невозможно.

Также об остром дефиците кадров говорит и Александр Босый – директор ООО "Донбасс" что в с. Мирная Долина Александровской ТГ. Из-за нехватки работников, агропредприятию пришлось вдвое сократить обрабатываемую площадь земли – с 600 до 300 га. Остальную часть фермер отдал более крупным агрокомпаниям, которые могли предоставлять своим механизаторам бронь от мобилизации. Сложную ситуацию с кадрами предприятию помогают решить соседние дружественные агрохозяйства, которые после окончания работ на своих участках предоставляли технику и людей. Александр Босый и сам часто садится управлять трактором.

Медицина: баланс между армией и гражданским населением

Заявление министра здравоохранения о намерении разбронировать часть медиков вызвало горячее обсуждение в обществе. С одной стороны речь идет о необходимости оказания медицинской помощи военнослужащим и замене медиков, которые сейчас находятся на фронте – о чем сообщил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко. С другой стороны – имеет место острая нехватка медицинских кадров в самой системе МОЗ Украины. Вследствие медреформы количество врачей в Украине за 10 лет сократилось почти на 40%. По данным Специализированного медицинского портала health-ua.com , если количество обеспечения врачами в 2014 году в стране составляло 43,5 на 10 тыс. населения, то в 2024 году по данным MedReporter – 31,1.

Особенно тяжелая ситуация сложилась с дефицитом семейных врачей. По словам заместителя председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, сегодня свыше 40% врачей первичного звена медицины – это люди пенсионного возраста.

"Если с первичного звена заберут молодых специалистов, а особенно что касается учреждений сельской местности, где врача, возможно, будет тяжелее защитить, то у нас нагрузка по гражданскому населению взвалится на пенсионеров. И в итоге они могут просто уйти и тогда система рухнет", – отметил он.

При этом Константин Надутый отмечает, что если коснуться коммерческой медицины, то вопрос бронирования там может быть гораздо безболезненнее нежели в случае с коммунальными клиниками, которые выполняют социальную функцию, оказывая медпомощь (во многом бесплатно) в том числе уязвимым категориям населения.

Константин Надутый указал на еще один аспект связанный с разбронированием медработников – это коррупционная составляющая. Он не исключает, что в ряде медучреждений местная администрация будет использовать бронирование как элемент давления на неугодных сотрудников. Подобные случаи имеют место в других сферах, например на железной дороге, о чем нам ранее рассказывал глава профсоюзной организации. Поэтому в вопросах мобилизации медработников найти баланс между потребностями армии, гражданского населения и злоупотреблениями – задача очень сложная, считает Константин Надутый.

Комплексный подход

Столичный адвокат Ростислав Кравец – старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры", посвятил много времени освещению проблемы нарушений и злоупотреблений связанных с мобилизацией. Адвокат уверен, что вопросы с мобилизацией не могут рассматриваться отдельно от национальной экономики, когда бездумные подходы приводят к угрозам национальной безопасности, обороны и работе экономики.

Адвокат Ростислав Кравец

Ростислав Кравец также обращает внимание, что обществу постоянно пытаются навязать мнение, что все мужчины, которые не воюют – являются уклонистами, несмотря на наличие отсрочки либо брони. Он считает, что решение этого вопроса нужно рассматривать комплексно. Например, подойти системно и правильно к здоровой пропаганде, чтобы объяснять людям для чего нужно защищать страну. В то же время военные администрации, по его мнению, должны нести ответственность за поступление налогов в бюджет. И если действия администраций приводят к тому что предприятия закрываются и бюджет страдает, то с этим нужно разбираться.

Адвокат считает, что в вопросах мобилизации есть перекосы. И происходит это в случаях, где предпочтение отдается выполнению мобилизационных планов, в то время как поступления налогов, сохранения инфраструктуры на повестке не стоит.

"Это неправильно. Страна должна жить и работать, должна иметь будущее. И в вопросах мобилизации все должно происходить индивидуально. Тот же фермер, который арендует у десятков людей паи. Давайте его мобилизируем и в итоге уничтожим фермерское предприятие. Но тогда кто будет обрабатывать землю и платить людям аренду за паи? И кто в итоге будет нести ответственность? Я считаю, что подобные вопросы должны приниматься в комплексе. Не может военная администрация существовать отдельно от экономики страны. Не будет тех же фермеров, не будет чем кормить армию", – подытожил Ростислав Кравец.