Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка

На Черниговщине полиция продолжает поиски 17-летнего подростка, пропавшего 30 мая в городе Бобровица

Об этом сообщила полиция области.

К поисковой операции сегодня привлечены около 250 человек. Среди них – ювенальные полицейские, полицейские офицеры общества, кинологи со служебными собаками, криминалисты, оперативники, спасатели, водолазы, военнослужащие и местные жители.

Для исследования территории используют беспилотники. Поисковики прочесывают лесополосы, чащи и овраги, а водолазы проверяют водоемы.

Как известно, 30 мая в полицию поступило сообщение о том, что Всеволод Король, 23 февраля 2009 года, после празднования последнего звонка на реке Быстрица в Бобровице домой не вернулся.

Приметы пропавшего:

Рост – около 175 см, короткая светлая стрижка, карие глаза. На голове с левой стороны есть родинка. Был одет в серые джинсы, клетчатую рубашку, серую футболку, белые кроссовки.

Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего, просьба немедленно сообщить по номеру (095) 836 29 70 или на линию "102".

