10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 10:19

Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка

02 июня 2026, 10:19
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Черниговщине полиция продолжает поиски 17-летнего подростка, пропавшего 30 мая в городе Бобровица

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К поисковой операции сегодня привлечены около 250 человек. Среди них – ювенальные полицейские, полицейские офицеры общества, кинологи со служебными собаками, криминалисты, оперативники, спасатели, водолазы, военнослужащие и местные жители.

Для исследования территории используют беспилотники. Поисковики прочесывают лесополосы, чащи и овраги, а водолазы проверяют водоемы.

Как известно, 30 мая в полицию поступило сообщение о том, что Всеволод Король, 23 февраля 2009 года, после празднования последнего звонка на реке Быстрица в Бобровице домой не вернулся.

Приметы пропавшего:

Рост – около 175 см, короткая светлая стрижка, карие глаза. На голове с левой стороны есть родинка. Был одет в серые джинсы, клетчатую рубашку, серую футболку, белые кроссовки.

Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего, просьба немедленно сообщить по номеру (095) 836 29 70 или на линию "102".

Напомним, на Полтавщине в водоеме нашли мертвую женщину, которую искали как пропавшую без вести. Тело женщины направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Открыто уголовное производство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область подростки розыск полиция
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Киеве возросло число погибших до 5: в больнице умер раненый
02 июня 2026, 12:36
Львовянин с ножом ранил военного ТЦК и скрылся: его задержали
02 июня 2026, 12:24
В Днепре уже 11 погибших: из-под завалов извлекли тела женщины и еще одного ребенка
02 июня 2026, 12:01
33 обстрела за сутки: войска РФ уничтожили лицей на Черниговщине
02 июня 2026, 11:29
Ракеты как шум: что Кремль пытается заглушить
02 июня 2026, 11:11
Трогательные кадры из Киева: олененок прячется от обстрела под авто
02 июня 2026, 10:51
В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
02 июня 2026, 10:36
1440 окупантов и 1583 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки
02 июня 2026, 09:59
Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине
02 июня 2026, 09:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »