В НАБУ подтвердили задержание Галущенко при попытке пересечения границы

иллюстративное фото: из открытых источников

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили задержание Германа Галущенко во время пересечения госграницы детективы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

"Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела Мидаса", – говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, совершаемые в соответствии с требованиями законодательства.

Также стало известно, что Герману Галущенко после задержания объявят о подозрении.

Как сообщалось, эксминистр энергетики Галущенко сегодня был задержан при попытке побега из Украины.

Напомним, осенью 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.