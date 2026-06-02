Ракеты как шум: что Кремль пытается заглушить

Российская экономика уже год назад начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну

Иллюстративное фото: АрмияInform

Количество и кучность баллистических ракет, которые Путин бросает на Киев в течение одной ночи прямо пропорционально количеству заголовков в западных медиа о военной и экономической слабости России и обратно пропорциональна "успехам" российской армии на фронте.

Удивительно, что на этот раз без Орешника. Потому что Путину потребовалась максимальная громкость. Чтобы заглушить голоса в его голове. Голоса западной прессы, шепот приспешников и молчаливый ропот подданных.

Очень кучно пошли статьи в западной прессе о том, что у Путина швах с экономикой. Даже несмотря на подарок от Трампа в виде дорогостоящей нефти и частично снятых санкций. Здесь тебе и бизнес, подчеркивающий, что для спасения экономики нужно останавливать войну. И слухи или факты о том, что Центробанк и Минфин решились прийти к Путину в бункер и заявить ему, что денег на войну нет.

В последнее верится очень тяжело. Как-то все скорее будет напоминать старый анекдот о сыне, который будет меньше есть на фоне удорожания алкоголя. Да и редко, когда российские чиновники проявляли такую храбрость и не выходили потом через открытые окна. Хотя может когда это происходит в бункере, где нет ни одного окошечка, через который мог бы залететь украинский дрон, то отважиться легче.

Однако кучность статей говорит о том, что ощущение неотступно надвигающегося кризиса на российскую экономику присутствует. И те, у кого оно появляется, начали очень охотно делиться этим ощущениями с западными журналистами. И если отбросить традиционную паранойю и подозрительность, присутствующую каждый раз, когда дело касается Москвы, то это не может не радовать. Особенно на фоне сверхприбылей, получаемых российским бюджетом от войны в Заливе. Тем более что полностью еще все доходы бюджета пока не отражались. Ибо есть временной лаг по налогам и некоторые налоги платятся раз в квартал. И мы не видим всей картины. Но министр финансов, который приходит к Путину и решается заговорить о завершении войны, видит.

Что же произошло? Все очень просто. Война это очень дорого. И пока в тумбочке было много денег, накопленных за 25 лет дорогой нефти, у Путина были деньги на войну. Но деньги в тумбочке кончаются. И нужно делать выбор. Как финансировать войну Потому что осталось совсем мало.

На самом деле, происходящее вполне ожидаемо. Российская экономика уже год назад начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну. Разогнавшие инфляцию. Чтобы обуздать инфляцию подняли учетную ставку. Делая единственно возможный выбор для оптимального экономиста. А высокая ставка не только подавила инфляцию, но и задушила экономику. Плюс санкции. Плюс общий настрой. Плюс последние проблемы с Интернетом. Это все наложилось после. И вот в результате в стране агрессоры реальные доходы населения в 2026 году начали падать. В то время как в Украине они продолжают расти. Хотя война невероятно больше ударила по экономике Украины.

На самом деле Путин упустил момент выхода. Когда Трамп, только избранный президентом, предложил ему золотой мост. Что для всех вокруг сделало бы Путина победителем. Даже после провала 2022 года. Но он не принял предложение, от которого нельзя было отказываться. И сейчас ситуация каждый день ухудшается. И он просто не может выступать с позиции силы. И речь не только о стагнации российской армии на фронте и дефиците топлива в Крыму. Опять же, в первую очередь, об экономике. Которая очень часто является результатом ожиданий. И когда кризис усугубляет ожидания, они сами по себе усугубляют кризис. И все двигается вниз в поисках дна. Но дна нет, пока идет война.

В Украине часто тиражируют ошибочный тезис, что Путину нужна война, чтобы держать экономику на плаву. Ибо есть какая-то экономика военного времени. И есть затраты на производство оружия и деньги русским солдатам. И без этого российская экономика заглохнет. Но здесь важно не "Война", а "Расходы". Собственно, когда у вас есть деньги и вы предпочитаете их тратить, не важно на что. Вы можете стимулировать экономику неэффективно, сжигая деньги в войне. А можете, если эти деньги у вас есть, вкладывать в инфраструктуру, делать масштабные проекты, уменьшить налоги, и гораздо лучше ту же экономику стимулировать. Не говоря уже о том, что завершение войны вернет надежду на "нормальность" у россиян. А эти надежды подпитают инвестиционную активность.

Но опять же. Ключевое – наличие денег. В случае Украины есть ЕС. И возможность повышать чек. Причем, пока ЕС не использует все свои возможности. Даже в контексте замороженных российских активов. Но деньги есть. А если их нет? В обычном мире тогда вы ограничиваете дефицит бюджета, сокращаете расходы. Но с войной так не работает. Война всегда голодна. Всегда нуждается в новых деньгах. И получается, что единственный вариант тогда – это запускать печатный станок. Что станет очень громким сигналом для всей экономики, что ситуация будет ухудшаться и дальше. И еще резвее. А эти ожидания спровоцируют ускорение падения.

Значит ли это, что Путин сейчас точно остановится?

Конечно, нет. Ухудшение в российской экономике идет постепенное. Завтра немного хуже, чем сегодня. А через месяц будет не сильно и хуже чем завтра. И Путин всегда может думать, что у него есть время сорвать стоп-кран. Но это и есть ловушка. Ибо лучший момент для выхода он уже упустил. Но Путин может так и не думать. Во-первых, потому что верит, что Украина может не выдержать первой. Верит на основе карт, которые ему рисуют его посипаки.

Во-вторых, потому что Трамп. Который постоянно дарит что-то Путину. В прошлом году подарил шанс выйти победителем. В этом году подарил дорогую нефть. С такой Санта-Клаусом всегда ждешь следующего Рождества в надежде на удивление. А пока надежда есть, Путин будет продолжать. Чтобы ему там не рассказывали скучные финансисты.

Но эти голоса его беспокоят. И он будет пытаться их приглушить. Как умеет. Как умеет террорист. Взрывами.