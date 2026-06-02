Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу

Фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области правоохранители оперативно установили женщину, причастную к надругательству над могилой Героя Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Шепетовское районное управление полиции обратилась жена погибшего защитника Украины Алексея Меся. Она заявила о том, что из могилы ее мужа на городском кладбище неизвестный похитил кусты с цветами.

После получения сообщения правоохранители безотлагательно приступили к комплексу оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря проведенной работе и анализу записей камер видеонаблюдения полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению правонарушения.

Злоумышленницей оказалась 48-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение краж.

По данному факту следователи Шепетовского районного управления полиции открыли уголовное производство. При процессуальном руководстве прокуратуры женщине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой).

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Харьковской области задержали вандалку, которая сожгла крест на могиле погибшего воина. 45-летней женщине сообщили о подозрении.

Ранее в Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий. Он рассказал, что приходил на кладбище в нетрезвом состоянии и делал это по хулиганским мотивам. По его словам, он не имел личной неприязни ни к умершим, ни к их родным, и сожалеет о содеянном.

